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Инаугурация избранного президента Мирзиёева состоялась в Узбекистане

В субботу, 6 ноября, в узбекской столице Ташкенте состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного президента Шавката Мирзиёева.

Инаугурация прошла на совместном заседании палат Олий Мажлиса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В церемонии приняли участие члены Сената и депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса, руководители государственных и общественных организаций, представители дипломатического корпуса, сотрудники СМИ.

Мероприятие открыл председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев. Он сказал, что 24 октября президентские выборы прошли в соответствии с демократическими принципами. И напомнил, что по итогам голосования кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Мирзиёев набрал 80,12% голосов избирателей.

После чего председатель ЦИК вручил ему удостоверение президента республики.

В соответствии со статьей 92 Конституции Узбекистана, президент принес присягу, поклявшись верно служить народу, строго следовать Конституции и законам, гарантировать права и свободы граждан.

Затем Мирзиёев выступил с речью о приоритетных направлениях на следующие пять лет.

После выступления президента совместное здание законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса республики завершилось.

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Теги: news, новости, Украина, Узбекистан, Президент, 7dniv, 7dnivinfo  
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