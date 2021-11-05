Под Харьковом родители сломали приемной дочери ключицу. Остальных семерых детей бьют битами

Полицейские Харьковской области проводят следствие по факту жестокого обращения с приемными детьми, которые проживают в доме семейного типа поселка Слатино.

Поводом для открытия уголовного производства стало обращение сотрудников больницы, куда поступила 7-летняя девочка со сломанной ключицей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам отца, ребенок получил телесные повреждения от падения с лестницы. Девочка воспитывалась в доме семейного типа и была восьмой воспитанницей. Всех детей временно поместили в больницы.

3 ноября в 21:50 в дежурную часть отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 поступило сообщение из больницы о доставке 7-летней девочки с телесными повреждениями. Руководители и сотрудники сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3, следственно-оперативная группа выехали по месту жительства девочки. Установлено, что по указанному адресу находится дом семейного типа, в котором проживают 49-летние супруги, а также восемь несовершеннолетних детей.

По данному факту следователи возбуждили уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все детали происшествия.

Как рассказали волонтеры, супруги живут на социальное пособие, которое получают от государства на приемных детей. Малыши подвергаются избиению битами за малейшие шалости, включая открытие холодильника без спроса.

"Самая старшая дочь 2014 года два дня назад девочка порвала книгу, за что была наказана (последствие на фото). Вчера ребёнок не послушала маму, папа схватил девочку и сильными объятиями сломал ребёнку ключицу", – передают в Telegram-канале "Харьков 1654".

Во время карантина в Украине резко выросло число случаев домашнего насилия. Эта проблема стала второй после самой болезни. Кабмин даже выделил 270 млн гривен на борьбу с домашним насилием. Однако в последнее время случаи происходят все более жестокие.