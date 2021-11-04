BlaBlaCar запустил рекламу с картой Украины без Крыма

Компания BlaBlaCar запустила рекламу в Google, где использовали карту Украины без Крыма.

На это обратил внимание один из пользователей, после чего за ошибку извинились, а ошибку обещали исправить.

"А это ок такую рекламу в Google получать BlaBlaCar, а чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", - возмутился Александр Остапа на своей странице в Facebook.

Позже он дописал сообщение, в котором размещено извинение от представителей BlaBlaCar.

"Добрый день, Александр. Спасибо за тег. Это ошибка, мы оперативно выясним, откуда вообще эта реклама могла появиться. Естественно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании", - ответили пользователю.