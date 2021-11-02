Как в русскоязычном интернете ширятся идеи Ленина и Сталина

Сегодня - седьмое ноября, а значит - 104 года со дня Октябрьской революции. После которой к власти в России пришли большевики-марксисты и был основан в 1922 году Советский Союз.

И, хотя социалистический строй вместе с СССР прекратили существование 30 лет назад, и Карл Маркс, и созданное его учениками государство влияние на весь мир оказали неизгладимое.

Продолжает оказывать и сейчас. Особенно в последние годы, когда на фоне кризисов обостряются и социальные противоречия.

Чего стоит заголовок в "Нью-Йорк таймс" на недавнее двухсотлетие отца мирового пролетариата: "С днем рождения, Карл Маркс! Вы были правы!"

Прав он был, пишет профессор философии Джейсон Баркер, не столько в идеях бесклассового общества и диктатуры пролетариата - сколько в критике существующей системы и обнажении ее противоречий.

"Страна" уже подробно писала о росте популярности марксистских и коммунистических идей в США и в целом на Западе. Особенно среди молодежи.

Что касается постсоветского пространства, то долгое время приверженность коммунизму и, тем более, сталинизму, воспринималась как признак ретроградства.

Однако буквально в последние годы ситуация начала меняться.

Видно это прежде всего по русскоязычному сегменту Сети, который активно населяют и граждане Украины. Многие топовые блогеры YouTube стоят на позициях марксизма и защищает советский период истории.

Причем у их каналов сотни тысяч, а то и миллионы подписчиков.

"Страна" изучила, как в YouTube, через 30 лет после распада СССР и через 104 года после Октябрьской революции, ширятся идеи марксизма, ленинизма, а зачастую - и сталинизма тоже.

Важнейшее из искусств

Самый большой охват имеют каналы, которые не позиционируют себя напрямую в качестве "красных". А собрали свою основную аудиторию на других историях - например, обзорах кино.

Здесь оно и правда стало, как говорил Владимир Ленин, "важнейшим из искусств".

Самым популярным кинокритиком в русском YouTube несомненно является канал Badcomedian, который ведет блогер из Москвы Евгений Баженов. У него на основном канале меньше двухсот роликов - но посмотрели при этом их более миллиарда раз. То есть примерно по шесть миллионов на каждое видео.

Баженов яростно критикует российские фильмы, где в негативном ключе изображается советское прошлое.

Особенно достается фильмам, негативно подающим сталинский период или по-новому трактующие события Великой отечественной войны - таким как "Зоя", "Т-34", "Утомленные солнцем-2", "На Париж!" и так далее.

"Зоя" - самый свежий такой обзор. Баженов раскритиковал сцену допроса Зои Космодемьянской в фашистском плену, где она говорит, что готова отдать жизнь "за булочку" и "за трамвайчик". И заявил, что настоящая Зоя шла умирать за коммунизм, Сталина и Советский Союз.

Одним из первых обзоров Баженова, где он обрушился на "современное прочтение" того периода, стали "Утомленные солнцем-2". В том видео десятилетней давности он персонально раскритиковал режиссера Никиту Михалкова, который через много лет, к слову, начнет хвалить Бэдкомедиана, хотя и с оговоркой, что тот "не так понял" его замысел.

В пример, как надо делать фильмы о войне, Баженов ставит советское кино, которое называет одним из величайших в мировой культуре.

А российские фильмы, получающие деньги от минкульта, не просто критикует, а безжалостно высмеивает - особенно, поднимаемые в них темы ГУЛАГа и "злых" сотрудников КГБ-НКВД, которые "всех расстреливают".

По этому поводу из либерального лагеря постоянно звучат упреки в адрес Бэдкомедиана, что он "коммунист" и "совок". Открыто его раскритиковал за это блогер Юрий Хованский, который летом был задержан ФСБ по обвинению в экстремизме, после того, как порадовался гибели людей в теракте на Дубровке.

Ролики Баженова в силу их мега-популярности, что называется, мягко подводят зрителя к тому, что "красное" прошлое было преимущественно героическим, а нынешнее российское кино пытается его всячески очернить.

Более прямолинейно на ту же тему высказывается второй по значимости блогер с обзорами кино - питерец Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин.

Гоблин еще в начале двухтысячных "выстрелил" своими переводами западных блокбастеров типа "Властелина колец", где полностью менял суть фильмов, делая из них отдельное произведение киноискусства. Сейчас это популярный YouTube-блогер.

Пучков своего согласия с марксизмом, Лениным и Сталиным особо не скрывает. Его канал, у которого почти два с половиной миллиона подписчиков - это пестрая мозаика из разных интервью, которые ведет в основном сам Гоблин.

Главная фишка канала - обзоры фильмов и сериалов, где Пучков и его собеседники разбирают знаковые кинопродукты с точки зрения марксизма-ленинизма или условно про-советского взгляда на вещи.

Показательным стал анализ сериала "Во все тяжкие" - об учителе химии, который от безденежья стал варить метамфетамин. У Гоблина этот фильм сделали примером того, как капитализм даже в богатых США доводит людей до ручки.

Учитывая популярность "Тяжких", ролики с обзором отдельных серий набирают по миллиону и более просмотров.

Также Гоблин и его собеседники активно разбирают на косточки современные российские фильмы о революции и сталинском периоде.

Особенно досталось в этом смысле сериалу "Зулейха открывает глаза" о тяжелой судьбе татарской крестьянки, которую большевики ссылают в Сибирь (ее роль исполнила знаменитая актриса Чулпан Хаматова). А ролик с критикой фильма Юрия Дудя "Колыма. Родина нашего страха" набрал более трех миллионов просмотров.

Кроме разбора фильмов, у Пучкова популярен жанр интервью, куда приглашают историков - но уже открытых сторонников СССР: Бориса Юлина, Александра Дюкова, Егора Яковлева и других.

Многие из них ведут и собственные проекты в YouTube: например, у Яковлева есть канал "Цифровая история", на котором более двухсот тысяч подписчиков. Как и у историка-реконструктора из Питера Клима Жукова - одного из главных гостей гоблиновского "Тупичка".

У Жукова есть свой канал, на котором почти 400 тысяч подписчиков. Там он читает лекции по философии материализма, истории революций 1917 года, Сталину, Ленину и современному взгляду на эти вопросы.

Этот канал также выдержан в стиле мозаики, когда "серьезные" темы разбавляются обзорами кино-новинок, игр, и даже речей Путина. Что и привлекает основной массив зрителей.

Популярности добавляет едко-иронический стиль изложения Жукова, благодаря которому он стал желанным гостем не только у Гоблина, но и на других каналах русскоязычного Ютуба. В том числе неполитических: ролики с обзорами кино "от Жукова" набирают на сервисе "Кинотеатр.Ру" по 600-700 тысяч просмотров.

В них он также разумеется дает "марксистко-ленинский взгляд" на излагаемые события, особенно если фильмы затрагивают нужный исторический период.

Красные новости и коммунистические гаджеты

То есть в целом уже понятно, что "красные" идеи лучше заходят пользователям Ютуба через какие-то другие вещи. Но это не только разбор фильмов и сериалов. Есть и другие форматы.

Например, обзоры текущей новостной повестки через призму классовой борьбы. Такой стиль оседлал российский журналист Константин Семин, чей канал на YouTube насчитывает почти 600 тысяч подписчиков.

Помимо блиц-обзоров мировой и внутрироссийской повестки, Семин разбирает в своих видео вопросы положения рабочих в России, их зарплат и уровня защищенности. Все это сопровождается осторожной критикой действующей власти.

Блог Семина - ярко-выраженно антикапиталистический. Заголовки к видео - "Топлесс-капитализм", "Охота на коммунистов", "О чем молчат миллиардеры". Автор критикует увлечение российской власти русским консервативным философом Ильиным и предлагает обратиться к Марксу.

Топовые видео на канале Семина с миллионами просмотров - это интервью с единомышленниками: Баженовым, Пучковым, а также критические обзоры на самые яркие "антисоветские" фильмы: "Чернобыль" от HBO или ту же "Колыму" Дудя.

Еще одним популярным левым блогером является Стас Васильев, который изначально стал известен как автор канала-миллионника "Ай, как просто!" с обзорами разных гаджетов.

Позже он завел канал "Стас", где разбирал действия разных журналистов, блогеров и персон вроде Моргенштерна, а также фильмов (по несколько миллионов просмотров на каждом видео). У Васильева еще несколько каналов с подобными трендовыми темами.

В сетевых баталиях и стримах он поддерживает Бэдкомедиана, дает интервью Семину и не скрывает своих коммунистических взглядов. "Ленин и Сталин - величайшие люди в истории человечества, благодаря которым сегодня живу я и многие другие люди", - говорил он на одном из стримов.

Чуть меньше подписчиков у специализированных каналов, основной контент которых - продвижение левых идей.

Один из самых посещаемых в этой нише - "Вестник бури", который защищает от нападок СССР со всех сторон: и от либеральной оппозиции вроде Дудя или Навального, и от российских властей. "Вестник" имеет порядка 260 тысяч подписчиков, но отдельные его ролики набирают по миллиону-два просмотров.

Ведет проект с 2014 года левый активист Андрей Рудой (работает учителем в школе в Нижнем Новгороде), который позиционирует канал и прилагаемый к нему веб-сайт как "журнал тотальной социалистической пропаганды".

Самое популярное видео канала - это критика тех советских космонавтов, которые поддерживают нынешнюю российскую власть - в частности, партию "Единая Россия" - и критикуют СССР. Среди таковых - Алексей Леонов и Валентина Терешкова.

Также почти 700 тысяч просмотров набрало видео, где дается альтернативный взгляд на сталинские репрессии (с позитивом к Сталину). И, как почти всех указанных выше коллег по цеху, критикуется "Колыма" Дудя и другие подобные фильмы.

Еще одно общее место у всех указанных блогеров - интерес к южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара". На него обратили внимание все - от Баженова и Гоблина до "Вестника бури".

Оценки художественной ценности сериала звучат разные, но в одном почти все "красные" ютуберы сходятся: капитализм загоняет людей в экономическое рабство, а выход предлагает самый деструктивный: вести войну против своих же собратьев по несчастью.

Другой вопрос, что сам сериал никакого выхода из этой ситуации не предлагает - такие претензии тоже звучат от марксистов из YouTube.

Но здесь важен тот факт, что новые сторонники коммунистических идей и "красного реванша" - это далеко не пенсионеры, ностальгирующие за "колбасой по 2.20". А относительно молодые и продвинутые лидеры мнений, которые чутко "ловят хайп" и общественные интересы по различным темам. И доносят свои мысли на многомиллионную аудиторию.

И это имеет прямой эффект.

Политическое преломление

За последние годы резко выросло число россиян, которые положительно относятся к Сталину.

Так, с уважением к Сталину относилось 29% в 2018 году и 45% в мае 2021 года по данным "Левада центра".

При этом среди россиян доля тех, кто согласен с тем, что Сталин — великий вождь, выросла с 2016 года в два раза: с 28% до 56%. Доля тех, кто не согласен с этим суждением сократилась: с 23% до 14%.

При этом, естественно, в интернете в России продвигаются не только левые идеи. По-прежнему велик либеральный сегмент (сторонники Навального, Дудь, Собчак, Парфенов). Есть и русские националисты, и монархисты, у которых взгляд на советский период истории диаметрально противоположный, чем у левых. Они считают советскую власть антирусским режимом, а русский народ и Россию - главными жертвами большевиков. Ежегодно в день убийства последнего российского императора Николая II и его семьи в Екатеринбурге проходит многотысячный крестный ход.

Что касается позиции российской власти, то она предпочитает в этих дискуссиях занимать центристскую позицию. Официальная трактовка Гражданской войны - и белые, и красные были патриотами России, а сама война была трагедией братоубийства, которая не должна повториться.

Очень показательна в этом плане недавняя речь Путина в Севастополе на День народного единства 4 ноября.

"В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее. Так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", - сказал Путин.

В тоже время, российские власти вынуждены балансировать между разными точками зрения на историю советского периода. Особенно с учетом того, что главной оппозиционной силой в стране становятся коммунисты, которым объективно выгоден рост левых и просоветских настроений.

Например, накануне выборов в Госдуму глава МИД России Сергей Лавров внезапно решил высказаться в поддержку Сталина. Тогда это было воспринято многими как политтехнологический ход российских властей, чтоб поддержать рейтинг партии "Единая Россия" (Лавров был вторым номером в партсписке) и усилить ее позиции в противостоянии с КПРФ.

С другой стороны, Путин неоднократно критиковал большевиков за то, что те отдали УССР часть "исторических российских земель".

Эта же линия проводится и в знаменитой статье Путина про единство русского и украинского народа. В ней провозглашается возвращение к существовавшей в Российской империи концепции "триединого русского народа".

Также критикуется национальная политика большевиков.

"В 20–30-е годы прошлого века большевики активно продвигали политику "коренизации", которая в Украинской ССР проводилась как украинизация. Символично, что в рамках этой политики с согласия советских властей в СССР вернулся и был избран членом Академии наук Грушевский – бывший председатель Центральной Рады, один из идеологов украинского национализма, в своё время пользовавшийся поддержкой Австро-Венгрии. "Коренизация", безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, – закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском...

Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.

Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки". В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", - написал Владимир Путин.

Что касается Украины, то у нас после Майдана основной стержень общественно-сетевых дискуссий - это отношение к Майдану, к России, к Западу, к войне на Донбассе, к украинскому национализму, к Бандере и так далее. И в этой повестке противостояние левых и правых уходит на второй план. В антимайдановском лагере много левых. Но левые есть и среди майдановцев (хотя они там в явном меньшинстве в сравнении с носителями правой повестки). Майдановцы против Сталина и СССР. Но и среди антимайдановцев немало тех, кто солидарен с приведенной выше критикой Путиным большевиков. Как сказал одесский журналист Юрий Ткачев по поводу российских дискуссий "красных" и "белых" "в Украине и красных, и белых СБУ отправляет в одни и те же тюрьмы".

Но со временем левая повестка, которая сейчас набирает силу и на Западе, и в России, может начать оказывать все более сильное влияние и на Украину. Тем более, что в нашей стране с крайне низким уровнем жизни населения и вопиющей социальной несправедливостью питательная среда для левых идей вполне очевидна.