На кассе супермаркета Одессит решил расплатиться своим половым органом

В Одессе на территории жилого массива "Черемушки" мужчина на кассе пытался "расплатиться" за товар своим половым органом.

Мужчина взял пиво, пошел к кассе и снял штаны, говорится в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

По данным паблика, кассирша не приняла "мелкие купюры" и сообщила об инциденте сотрудникам охраны. "В точке на "Черемушках" этиловый стриптизер снял на кассе штаны и решил расплатиться за пиво х*ем…", – говорится на канале.

В сети также появилось видео, на котором запечатлен обнаженный злоумышленник.