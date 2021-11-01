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События Сегодня, 17:4163
Требование к проведению нормандского саммита выдвинула Москва

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Париж и Берлин не отвечают на предложения Москвы по итоговому документу перед встречей в "нормандском формате".

Об этом сообщает "ТАСС".

"Здесь уже вопрос к Парижу и Берлину. Сколько можно делать вид, что они не замечают откровенного, хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима? Ведь они же являются той силой, я сейчас говорю о Франции и Германии, которая инициирует бесконечно проведение нормандских встреч - на высшем уровне, на уровне министров иностранных дел", - сказала она.

При этом утверждает Захарова, перед встречей "нормандского формата" нужно просчитать, какими будут результаты.

"Постоянно говорят о том, что побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, <...> нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен. Должен быть конкретный результат. <...> Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить", - резюмировал он.

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