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События Сегодня, 17:4767
В Черном море прошли учения, на которых российский фрегат уничтожил авиацию противника зенитными ракетами

В Черном море прошли учения Черноморского флота, в ходе которых фрегат "Адмирал Эссен" с ракетами "Калибр" прикрывал пункт базирования кораблей от авиационного удара условного противника. 

Маневры прошли на фоне захода в Черное море боевых кораблей ВМС США.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

"По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил данные по взлёту группы самолётов "противника" в направлении Крымского полуострова. В ходе тренировки расчёт ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

По данным флота, "цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс".

Напомним, "Адмирал Эссен" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Как писала "Страна", 4 ноября в Черное море зашел американский корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") - флагман 6-го оперативного флота США. 30 октября в Чёрное море вошел эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк").

Национальный центр управления обороной РФ заявлял, что российские военные отслеживают действия этих кораблей. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

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