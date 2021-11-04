Почему в Украине стало проблематично вакцинироваться и есть ли способы привиться быстро

Уже больше месяца Украина бьет антирекорды заболеваемости на коронавирус. Например, 4 ноября, заболело 27 377, а умерло 699 человек.

Резкий скачок заболеваемости спровоцировал переход в "красную зону" большей части областей Украины.

Состоянием на сегодня, 16 областей находится в "красной зоне" карантинных ограничений, а по прогнозам Минздрава, в ближайшее время ее могут пополнить ещё Волынская и Харьковская области. В "желтой" зоне остаются всего три области - Кировоградская, Тернопольская и Закарпатская.

По правилам "красной" зоны, посещение заведений питания, фитнес-клубов, ТРЦ, массовых мероприятий, проезд в общественном транспорте возможен только с негативным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом.

Из-за трудностей с передвижением и посещением публичных мест украинцы массово начади вакцинироваться. Что повлекло за собой огромные очереди возле пунктов вакцинации.

Например, в Международном выставочном центре Киева была очередь из 200 человек, в которой можно было простоять более 10 часов, а за место в очереди люди буквально дрались.

"Страна" разбиралась, почему украинцы которые хотят вакцинироваться, сталкиваются с проблемой огромных очередей, какой алгоритм действий для вакцинации и как ее сделать быстрее и проще всего.

Все возможные варианты мы выделили в три основные категории: онлайн-регистрация, через сайт или приложение; оффлайн, когда приходишь в пункт вакцинации и занимаешь живую очередь без предварительной записи; vip - вакцинация в частной клинике.

Если коротко - проблемы с очередями действительно существуют. Но касаются они в первую очередь вакцины Pfizer, которая считается самой надежной и ее признают все европейские страны. А потому и быстро ее сделать не получится - срок ожидания в крупных городах от недели и более (даже в частных клиниках). На CoronaVac и AstraZeneca спрос намного ниже, а значит и очереди меньше. В принципе, ситуация может улучшиться уже в ближайшие дни, когда по центрам вакцинации развезут вакцину Moderna (сегодня как раз в Украину завезли 3 млн доз этой вакцины). Она считается такой же качественной, как и Pfizer. И ее также признают везде в ЕС.

Записаться онлайн

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения запустили услугу "Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19" на портале "Дія".

Также это можно сделать через Национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19 и систему helsi.





Чтобы попасть на вакцинацию от COVID-19, нужно зайти на сайт "Дія" или скачать приложение на смартфон. Потом следует перейти в раздел "Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19".

Далее следует отметить свою сферу деятельности (врач, преподаватель, кассир и т.д.), чтобы власти поняли, к какой категории вас отнести, как часто во время работы вы контактируете с другими людьми.

После этого можно выбрать место, где вы хотите вакцинироваться. И все: остаётся только ожидать сообщения с приглашением на вакцинацию.

Также можно записаться на вакцинацию через Национальный контакт-центр Минздрава, позвонив по номеру 0 800 60 20 19.

Нужно назвать оператору свои данные (необходимо указать РНУКН или серию и номер паспорта).

Потом выбираете место, в котором хотите вакцинироваться, и ожидаете сообщения о приглашении на вакцинацию.

Такой способ получить прививку достаточно удобный, но своей очереди придётся подождать.

Зачастую ближайшее свободное место может быть через 3-4 дня, но это зависит от места вакцинации и самой вакцины.

Самая популярная вакцина - это Pfizer. Чтобы привиться именно этой вакциной, иногда нужно прождать больше недели. С вакциной CoronaVac и AstraZeneca проще, она не такая популярная, соответственно, и очереди в пунктах, где колют только эту вакцину, меньше.

Также вам понадобится заключить декларацию с семейным врачом, если у вас ее нет, чтобы он внёс данные о вакцинации в общую систему Helsi. В большинстве пунктов вакцинации такую декларацию не заключают.

Вакцинация оффлайн

Вы можете вакцинироваться и без предварительной записи. Нужно просто прийти в любой из официальных пунктов вакцинации и физически занять очередь. В пунктах есть две очереди - без записи и по записи. Иногда, если людей совсем мало, то очередь может быть одна. Но на практике без записи приходит больше людей, чем по записи.

Корреспондент "Страны" проверил, как можно вакцинироваться без предварительной записи, посетив несколько пунктов вакцинации.

В нашем случае это Консультативно-диагностический центр Киева, расположенный на улице Юрия Кондратюка.

На данный момент здесь можно вакцинироваться одной из двух вакцин: AstraZeneca либо CoronaVac.

При себе необходимо иметь паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.

После выбора вакцины обязательным условием является наличие договора с семейным врачем. В нашем случае договор нельзя составить на месте.

Очередь небольшая, и она одна - и для тех, кто предварительно записывался, и для тех, кто этого не делал. Перед входом в кабинет вакцинации необходимо заполнить форму N 063-2/0.

"Сейчас ажиотаж поменьше, так как у нас уже нет Pfizer. Большинство людей узнав, что его нет, уходят, некоторые соглашаются на те вакцины, которые сейчас есть. Но людей немного, потому что нет Pfizer", - поделился врач во время внесения данных в систему.

На регистратуре нам признались, что сейчас сложно найти вакцину Рfizer без предварительной записи.

"Большинство хочет вакцинироваться Рfizer, поэтому в пунктах, где его нет, уже и очередей практически нет. А по предварительной записи Рfizer нужно ждать около недели", - рассказывает доктор.

После инъекции медицинские работники советуют подождать 20-30 минут в коридоре, и если человек не почувствует ухудшения самочувствия, то может уходить. Вакцинация бесплатная, а весь процесс занял около 40 минут.

Способ вакцинации оффлайн достаточно простой, если вам непринципиален изготовитель вакцины. А вот если вы хотите вакцину конкретного производителя, то ее ещё нужно будет поискать.

Впрочем, тут есть один лайфхак - вакцинация в небольших городах. Там, как правило, очереди гораздо меньше, чем в Киеве. Но, опять таки, много зависит от производителя вакцины. Как сообщают медики, чтобы вакцинироваться Pfizer очередь нужно занимать только электронную.

"Из-за большого спроса именно на Pfizer, нудно записываться онлайн так как его практически весь сразу бронируют, иметься в виду, что приехать и занять живую очередь на Pfizer не получиться так как все дни расписаны на несколько дней вперёд", - говорит медработник.

Вакцинация в частной клинике

Как оказалось, для того, чтобы вакцинироваться в частной клинике "Добробут", не нужно стоять в живой очереди: достаточно набрать на горячую линию и записаться. Правда, прививку в "Добробуте" можно сделать только в декабре.

"К сожалению, все места на ноябрь у нас уже заняты", - пояснили на горячей линии в клинике.

Для того, чтобы получить прививку в больнице, работает электронная очередь. Запись проводится онлайн на сайте либо по номеру телефона.

"Вам достаточно позвонить, указать свои данные и записаться на конкретное число", - говорят в "Добробуте".

При этом, несмотря на то, что "Добробут" - частное учреждение, вакцинация против коронавируса там проводится бесплатно, так как у клиники заключён контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

В клинике предлагают только две вакцины - Pfizer и Coronavac.

Сертификат о вакцинации выписывают непосредственно в "Добробуте". Получить ковид-паспорт возможно только спустя 24 часа после второй дозы.

"После первой дозы нельзя. Там есть обязательное условие - две дозы вакцины. Вы делаете прививку второй раз и потом получаете сертификат", - рассказывают в больнице.

В медицинском центре "Оберіг" также есть возможность вакцинироваться бесплатно. Однако сейчас в клинике остался только один препарат - CoronaVac, хотя ранее был и Pfizer.

Как утверждает консультант, у них фактически нет очередей, а ближайшая запись на вакцинацию - уже на 8 ноября. Чтобы сделать прививку, необходимо позвонить в "Оберіг" по рабочему номеру телефона и записаться на определённый день.

Пациент также обязательно проходит бесплатную консультацию врача перед получением прививки.

Впрочем, в некоторых клиниках даже при отсутствии препарата против коронавируса уже ведут предзапись на вакцинацию.

Так, например, в частной больнице "Universum Clinic" желающие могут стать в очередь заранее и получить одну дозу вакцины Pfizer за 550 грн. Более того, в эту сумму также входит консультация врача.

"Мы вас записываем в список ожидания и как только появляется вакцина - перезваниваем. Очередь у нас уже очень большая, но сколько ждать - точно сказать не можем, потому что пока нет вакцины и мы не знаем, когда ее привезут", - отмечают в клинике.

При этом в "Universum Clinic" акцентировали, что противопоказания к вакцинации все-таки есть.

Среди них - аллергическая реакция на компоненты вакцины и хронические заболевания. Детальнее об этом непосредственно на приеме перед вакцинацией рассказывает доктор.

Ковид-паспорт в "Universum Clinic" также выписывает врач.

Как объяснил "Стране" администратор клиники, в системе приложения "Дія" данные о вакцинации будут высвечиваться сразу после первой дозы, однако сертификат возможно получить только после второй дозы.

В то же время в приватной больнице "Oxford Medical" предзапись на вакцинацию предлагается даже при условии отсутствия вакцины, информации о стоимости одной дозы и ближайшей даты на вакцинацию.

"Пока что у нас нет вакцины. Могу записать вас заранее. Но когда появится запись, честно говоря, не знаем. Какая вакцина? Тоже неизвестно, как и ее цена", - уточнили в "Oxford Medical".

Примечательно, что большинство опрошенных "Страной" частных клиник отказываются проводить вакцинацию от коронавируса.

Как объяснили в медицинском центре "Натус", прививать от ковида разрешено только тем клиникам, у которых есть контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

"Там, где можно заключать декларацию, можно сделать и вакцинацию от ковида", - сказали в "Натусе".