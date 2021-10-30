Миф, что вакцинированные вместе с прививкой получают вирус и могут быть заразными развеяли в МОЗ

В Министерстве здоровья Украины развеяли миф о том, что вакцинированные люди заражают других людей, потому что в них с прививкой ввели коронавирус.

На самом деле, вакцина COVID-19 не может заразить человека, так как в ее составе нет живого вируса. В то же время, вакцина от ковида, наоборот, стимулирует выработку иммунитета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Может ли человек заразиться от вакцины?

С начала вакцинальной кампании в Украине прививают несколькими вакцинами: CoronaVac, Comirnaty от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Да, они имеют разный способ действия, однако ни один из них не может заразить человека коронавирусом:

➖ CoronaVac – это инактивированная вакцина, то есть в ее составе уже есть убитый вирус. Поскольку он мертв, этот вирус не может распространяться организмом человека.

➖ AstraZeneca – векторная вакцина. В ней используется безопасный модифицированный вирус простуды, имеющий специфический белок. Он же активирует иммунный ответ; производится защита организма, но человек не подхватывает вирус.

➖ Вакцины производства Pfizer и Moderna содержат молекулу матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая кодирует белок оболочки коронавируса. Эта мРНК при попадании в организм "обучает" клетки, что за вирус они могут "встретить", а затем формируются необходимые для защиты антитела. Сама же мРНК гибнет.

Как можно увидеть, ни одна из вакцин не имеет в составе живого вируса, причиняющего вред здоровью человека. Вакцины не провоцируют заболевание, а, напротив, формируют стойкую защиту для будущих "встреч" с коронавирусом.

Как работают вакцины?

Прививка помогает выработать иммунитет, моделируя попадание инфекции в организм. Этот процесс не вызывает болезнь, но побуждает иммунную систему выработать Т-лимфоциты и антитела. Иногда после вакцинации возможны легкие симптомы, возникающие при болезни, например, повышенная температура, припухлость и боль в месте введения. Они вполне приемлемы, а возникают только потому, что организм реагирует и формирует иммунный ответ.

После иммунизации в организме остаются "клетки памяти", знающие, как можно бороться с болезнью в будущем. На процесс выработки таких клеток может уйти до нескольких недель. Поэтому есть вероятность, что у человека, заразившегося незадолго до вакцинации или сразу после вакцинации, разовьются симптомы болезни. Он может заболеть, потому что у вакцины не было достаточно времени выработать защиту.

Почему вакцинированные люди могут заболеть COVID-19?