 

17 поддельных COVID-сертификатов у граждан выявили в аэропорту "Борисполь" полицейские

События Вчера, 21:1365
17 поддельных COVID-сертификатов у граждан выявили в аэропорту "Борисполь" полицейские

В Международном аэропорту "Борисполь" в Киеве сотрудники правоохранительных органов обнаружили 17 ковид-сертификатов с признаками подделки.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Так, в пятницу, 5 ноября, на территории аэропорта "Борисполь" семь человек предъявили поддельные документы о вакцинации. Также 10 подобных ковид-сертификатов обнаружили в субботу, 6 ноября.

Вследствие чего правоохранители открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.

В пресс-службе полиции добавили, что по каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

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