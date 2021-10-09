 

Хотел сесть на контрабандные потоки, обвинял местных в "сепаратизме". Как Тищенко вызвал бунт на Закарпатье

События Вчера, 23:0277
Хотел сесть на контрабандные потоки, обвинял местных в "сепаратизме". Как Тищенко вызвал бунт на Закарпатье

На фоне резкого падения рейтингов у Зеленского нарастает конфликт с региональными элитами.

На этот раз жесткое противостояние вспыхнуло на Закарпатье, где депутаты отправили в отставку ставленника Зеленского - главу облсовета, бывшего начальника контрразведки СБУ генерала Алексея Петрова.

"Игра в кальмара по-закарпатски" 

В конфликте с Зе-командой, который местные уже прозвали "игрой в кальмара по-закарпатски" (по аналогии с популярным корейским сериалом об игре на выживание за деньги), впервые объединились все местные политсилы, которые еще недавно друг с другом враждовали - "Команда Андрея Балоги", "Ридне Закарпаття" Василия Петевки, "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и даже часть "Слуг народа".

Они обвиняют Петрова и Зе-куратора Закарпатья, нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко в том, что те пытаются подмять под себя весь регион (а это "лакомая" область, учитывая близость границы и многомиллирадные контрабандные потоки). 

На сессии облсовета 28 октября Петрова отправили в отставку 35 из 36 присутствовавших депутатов (всего в облсовете Закарпатской области 64 депутата, для принятия решения достаточно 33 голосов). Временным главой облсовета выбрали Владимира Чубирко от "Ридного Закарпатья".  

Формальной причиной послужил проект решения о реорганизации медицинской системы в области, по которому хотели урезать количество учреждений здравоохранения, а также других коммунальных объектов.

В то же время отставки Петрова требовали на митинге работники медучреждений, библиотек, учреждений культуры и ветераны АТО.

"Петров перессорился и с атошными организациями, и с афганцами, у которых в ходе реформирования коммунальных заведений захотел отжать областной госпиталь, а еще с медиками, политзаключенными, библиотекарями, работниками сферы культуры и образования, которые тоже пришли на акцию протеста. Но главное, что Петров и Тищенко хотели завязать на себе все потоки  - от "контрабаса" и бюджетные (в частности, дерибан средств по "Великому будивництву"). На этой почве вступили в конфликт с местными элитами, в частности, с Балогой, который считается "хозяином Закарпатья". Ко всему этому Зе ввел санкции против закарпатских предпринимателей за контрабанду. Все это вызвало мощный протест элит, которые объединились против Зеленского и его опричников", - говорит нам источник в политических кругах Закарпатья.

По словам закарпатского политолога Степана Сикоры, отставка Петрова стала сенсационной еще и потому, что это произошло впервые за время вхождения Закарпатья в состав Украины, то есть с 1946 года.

"С 1946 года еще ни одного председателя Закарпатского областного совета не отправляли в отставку. 28 октября 2021 года впервые", - написал он в своем блоге на mukachevo.net.

"Раскольники и сепаратисты"

Перед началом заседания Петров выдал распоряжение о его переносе и не присутствовал в зале, но депутатам удалось собрать кворум. Петров назвал свое отстранение незаконным, а депутатов - "раскольниками". 

Тищенко пошел еще дальше и выдал скандальное видеообращение, в котором назвал депутатов облсовета "сепаратистами". 

"Ситуация, произошедшая 28 октября на Закарпатье, в Ужгороде, противоречит всем принципам демократического развития государства. Я как народный депутат Украины расцениваю эти действия как признаки сепаратизма и попытку захвата ОГА. Я лично находился в центре тех событий. Люди в военной форме без отличий украинской армии стояли перед ОГА до тех пор, пока к ним не присоединились офицеры. Офицеры, одетые в форму спецназа (спецназ, как я думаю, другого государства). Они разговаривали на русском языке, они возмущали эту общину, а после этого был дан приказ на захват ОГА. А охрана ОГА бездействовала, вообще ничего не делала. Всех пропустили. Они с собой принесли коробку черного цвета, были вооружены", - нагнетал страсти Тищенко в видеообращении.

"Спецназом другой страны", между тем, оказались ветераны АТО, которые митинговали под ОГА за отставку Петрова, и полиция. 

"Относительно ваших фотографий, где указаны люди в военной форме, хочу отметить, что это участники боевых действий, на востоке Украины. Здесь достаточно подразделений вооруженных сил Украины, СБУ, нацгвардии, национальной полиции, госпограничной, не нужно делать такие необдуманные заявления. Не нужно винить закарпатцев в сепаратизме", - заявил в ответном обращении представитель Закарпатского краевого общества "Просвита" Павел Федака.

6 ноября депутаты вновь пытались собраться на сессии, но из-за сообщения о заминировании им пришлось заседать не в сессионном зале, а в атриуме. Назначили внеочередную сессию на 9 ноября, чтобы повторно отправить Петрова в отставку.  

 

"У Зе закарпатцев считают баранами"

Среди закарпатцев политический кризис вызвал возмущение, причем многие - на стороне местных политиков, а не Киева.  

"Мы не в 2000-х годах, чтобы слушать популистские выступления Петрова и Тищенко. Такое ощущение, что они когда дают интервью, считают закарпатцев баранами, которые живут без мобильной связи и никуда не ездят, не общаются. Он еще и хочет руководить Закарпатьем. Но люди понимают, что и как. Выходят к людям, начинают просто обещать, что все будет хорошо, потом использовать разного типа высказывания "Все будет Закарпатье", "Мы не позволим творить беспорядок" "Закарпатцы - очень хорошие люди" "Мы и Президент наведем порядок". Заученные высказывания, не отвечая на вопросы. Затем резко включают гимн, чтобы люди не могли задавать вопросы", - пишет в Facebook закарпатский активист Ярослав Белень. 

"Коля сказал, что Петрова сняли "сепары и ФСБ". Боже, за что нам такое? Чем Закарпатье так провинилось? Кстати, комментарии под видео он предусмотрительно закрыл", - возмущается у себя в Facebook другой местный активист Юрий Ливак.

В комментариях на форумах закарпатцы не скрывают недовольство руководством областью.  

"Что с вакцинированием от ковида в области? Почему такая большая смертность? Как будете реанимировать убитый "Слугами" малый бизнес? Когда решите вопрос засорения Тисы, вырубки лесов? Почему ни одна закарпатская фирма не задействована в "Великом будивництве" на Закарпатье?" - пишут местные. 

Тем временем Зе потерял еще одного человека на Закарпатье. В отставку на фоне конфликта с горсоветом сам ушел мэр Свалявы Юрия Григу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Грига был одним из двух мэров на Закарпатье, избранных от "Слуги народа".

"Банковая нам уже посылает сигналы, что могут согласиться с отставкой Петрова, но только если новым главой облсовета будет депутат от "слуг народа", которого утвердят в Киеве. Но большинство депутатов облсовета этого не хочет. В том числе и многие "слуги". В ответ на сопротивление из Офиса президента идут угрозы. Хотят поменять губернатора на какого-то человека Тищенко. Пугают уголовными делами. Но в реальности контроль над ситуацией в регионе они могут так вообще потерять - большинство облсовета и местные власти против Тищенко и проводимой Киевом политики", - говорит "Стране" источник в политических кругах Закарпатья.

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Теги: news, новости, Украина, Закарпатье, Петров, Тищенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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