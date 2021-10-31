Байден отказался от принципа Трампа, который ставит США на последнее место

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" (America first), который выбрал экс-лидер США Дональд Трамп.

Об этом в эфире CNN заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, действующий президент уверен, что тезис про лидерство на самом деле ставит страну на последнее место.

"Если посмотреть на политику Байдена по отношению к Европе, виден разительный контраст с действиями Трампа", - заявил чиновник.

Как пример он привел успешное разрешение споров между Boeing и Airbus, а также создание схемы взаимодействия Америки и Европы для противостояния Китаю.

Позиция "America first" впервые была сформулирована после Первой мировой войны сторонниками изоляционистских принципов и политики невмешательства. В то же время они считали возможным ради этого пренебречь международными договоренностями.

В 1940 году создали одноименную организацию, сторонники которой считали ключевой задачей не допустить вступления США во Вторую мировую войну. Сторонниками движения были президенты Джон Кеннеди и Джеральд Форд.