 

Члена съемочной группы фильма Болдуина укусил ядовитый паук

События Сегодня, 09:5465
Члена съемочной группы фильма Болдуина укусил ядовитый паук

Осветитель Джейсон Миллер, член съемочной группы фильма "Ржавчина", съемки которого прекратили после смертельного случая с участием актера Алека Болдуина, попал в больницу в результате укуса паука.

Об этом сообщает Sky News.

Джейсон Миллер, который занимался освещением на съемочной площадке фильма "Ржавчина", находился на съемочной площадке, когда его укусил коричневый паук-отшельник. Данное насекомое - ядовитый паук, живущий в Северной Америке.

В результате произошедшего Миллера сразу госпитализировали. После укуса у него диагностировали симптомы некроза руки и сепсиса.

На данный момент в интернете уже организовали сбор средств на лечение Джейсона Миллера.

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