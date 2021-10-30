Соревнования по артиллерийской стрельбе провела армия Северной Кореи

В субботу в КНДР прошли соревнования по артиллерийской стрельбе при участии механизированных частей северокорейской армии.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На учениях присутствовали начальник генштаба КНА Рим Гван Ира и член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона. Победителей соревнований наградили медалями, значками и грамотами.

ЦТАК добавил, что учения прошли, "когда вся Корейская народная армии (КНА) преисполнена энтузиазма в деле интенсивной подготовки для нового расцвета в укреплении обороноспособности государства под знаменем самообороны".