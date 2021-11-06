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На втором месте в мире по суточной смертности от коронавируса оказалась Украина

Украина оказалась на втором в мире месте по суточной смертности от коронавируса.

На первом в этом антирейтинге находится Россия. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers по итогам субботы, 6 ноября.

В Украине за день зафиксировали 449 смертей от коронавируса. В России - 1,179. На третьем месте по суточной смертности оказалась Румыния, где зафиксировали 263 летальных случая. 

Кроме того, Украина оказалась на шестом месте в мире по суточному приросту случаев коронавируса. Так, 7 ноября сообщалось о 17 419 заболевших в течение минувших суток. 

На первом месте в мире по этому показателю - Россия, где зафиксировали 39 165 новых заражений. На втором - Великобритания, где заразились 30 305 человек. На третье место вышла Турция с 25 304 случаями болезни за сутки. На четвертом месте - США (+23 165), на пятом - Германия (+20 701).

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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