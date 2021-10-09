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События Сегодня, 13:1873
О создании своего объединения в Раде объявил Разумков

Экс-председатель Верховной Рады народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков создает межфракционное депутатское объединение "Разумная политика".

Обращение о создании уже передано на рассмотрение в парламент. Разумков опубликовал список вошедших в это объединение депутатов. 

Соответствующий пост Разумков опубликовал 8 ноября в Facebook.

"Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне вошедших в состав объединения депутатов. Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" - анонсировал Разумков.

Также он опубликовал список нардепов, которые станут участниками межфракционного объединения: Д. Разумков, В. Козак (СН), В. Мокан (СН), Р. Соха (СН), А. Николаенко (Батькивщина), Н. Яковлева (СН), О. Дмитриева (СН), В. Божик (СН), Д. Микиша (СН), А. Дмитрук (СН), В. Кабаченко (Батькивщина), О. Солодуха (СН), О. Воронько (СН), О. Бакумов (СН), Л. Буймистер (внефракционная), О. Коваль (СН), Д. Володина (СН), М. Новиков (СН), Р. Бабий (СН), А. Загоруйко (СН), К. Косай (СН), Д. Гурин (СН), Е. Петруняк (СН), И. Юнаков (СН), М. Крячко (СН).

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Теги: news, новости, Украина, Рада, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
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