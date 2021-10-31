Фальшивые ковид-справки по 350 гривен продавали сотрудники автовокзала Мукачево

В Мукачево (Закарпатская область) сотрудники автовокзала продавали пассажирам поддельные экспресс-тесты с отрицательным результатом на COVID-19.

"Товар" пользовался спросом у тех, кому нужно было попасть в автобусы межобластного или международного сообщения. "Покупатели" могли в обход медобследования получить необходимый документ за 350 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сотрудники полиции разоблачили правонарушителей во время продажи очередного поддельного документа. С места происшествия правоохранители изъяли справки с признаками подделки, которые будут исследовать эксперты", - говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УКУ (Подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают круг людей, которые причастны к этой преступной схеме. Также выясняются личности тех, кто успел приобрести подделку и воспользоваться ею, поскольку за такое правонарушение также предусмотрена уголовная ответственность.