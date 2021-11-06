 

Форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса утвердил Минздрав

События Сегодня, 16:4183
Форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса утвердил Минздрав

Минздрав Украины утвердил форму справки, которую медики будут выдавать украинцам, у которых есть временные или постоянные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в своем Тelegram-канале.

Справку №028-1/о "Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкцию к ее заполнению утвердили по приказу Минздрава.

"Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок"", - сказано в сообщении.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, коронавирус, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Минздрав объяснил законность проверки COVID-сертификатов
Минздрав объяснил законность проверки COVID-сертификатов
6-ноя-2021, 16:59
Вакцинировать детей от 14 лет планируют в Украине
Вакцинировать детей от 14 лет планируют в Украине
17-окт-2021, 18:58
Появился список профессий, которые Минздрав хочет обязать вакцинироваться
Появился список профессий, которые Минздрав хочет обязать вакцинироваться
28-сен-2021, 09:55
Кузин заявил что людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 выдадут справки
Кузин заявил что людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 выдадут справки
27-сен-2021, 21:04
Наказание украинцев за подделку сертификатов вакцинации хотят ужесточить в МОЗ
Наказание украинцев за подделку сертификатов вакцинации хотят ужесточить в МОЗ
17-сен-2021, 09:58

Последние новости

16:52
События
Почему заговорили о войне Беларуси с Польшей после штурма границы мигрантами
16:49
События
Цены на газ снова выросли почти до 1000 долларов за тысячу кубометров из-за отсутствия экспорта из РФ
16:41
События
Форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса утвердил Минздрав
14:31
Политика
Кто такой новый министр обороны Алексей Резников
14:18
События
"Черный список" Минкульта покинул украинский актер Томусяк
14:15
Политика
Полномочия главы партии "Слуга народа" внезапно сложил Корниенко
14:14
События
Ляшко заявил что на выходных в Украину доставили 1,4 млн доз вакцины Pfizer
14:11
События
Фальшивые ковид-справки по 350 гривен продавали сотрудники автовокзала Мукачево
13:18
События
О создании своего объединения в Раде объявил Разумков
10:53
События
38-летнего замдиректора Львовского истмузея нашли мертвым
10:51
События
Высокие шансы пересмотра дела о сдаче Крыма в ЕСПЧ и Верховном суде имеет Янукович
10:49
События
На втором месте в мире по суточной смертности от коронавируса оказалась Украина
10:25
События
Ляшко заявил что невакцинированных учителей отстранят от работы несмотря на просьбу профсоюзов
09:58
События
Соревнования по артиллерийской стрельбе провела армия Северной Кореи
09:54
События
Члена съемочной группы фильма Болдуина укусил ядовитый паук
09:52
События
Байден отказался от принципа Трампа, который ставит США на последнее место
09:44
События
Миллион австралийских долларов в лотерее для вакцинированных выиграла жительница Сиднея
09:25
События
Похищенную 16-летнюю девушку, которая попросила о помощи вирусным жестом из ТикТока спасли в США
08:48
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 ноября 2021
Вчера, 2021-11-07
23:06
События
Возможности оказывать Афганистану финансовую поддержку не видят в США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 ноября 20212567
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 ноября 20211630
Что сказано в законе об олигархах, который подписал Зе и какие он будет иметь последствия1617
Главу ключевого департамента СБУ за ошибку по актеру Томусяку уволил Зеленский1353
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 ноября 20211290
Украина вышла на пик заболеваемости новой волны коронавируса - об этом заявил глава МОЗ1007
Требование к проведению нормандского саммита выдвинула Москва797

Досуг

Где можно купить вино с доставкой?
Где можно купить вино с доставкой?
Хорошее вино подарит прекрасное настроение, сопроводит изысканный романтический ужин и станет залогом крепкого здоровья. Этот несравненный напиток с приятным послевкусием поможет надолго забыть о повседневных проблемах, мгновенно перенеся в новый волшебный мир без тревог и разногласий.
Сегодня, 12:2489
Зачем организации проводить IT-аудит
Зачем организации проводить IT-аудит
10 случаев, когда нужно проводить IT-аудит, можно ли сделать это силами собственного отдела и какие этапы он в себя включает.
Сегодня, 12:2081
Что собой представляет Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts?
Что собой представляет Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts?
Благодаря инструментам интернет-маркетинга бизнес получил широкие перспективы развития. Вместе с ростом востребованности онлайн-продвижения увеличивается популярность направления.
Сегодня, 10:55120
Характеристики ТЭНа в батарею
Характеристики ТЭНа в батарею
Создание надлежащего физического тепла в доме является основополагающей задачей каждой семьи. Современные жилые дома оснащаются радиаторами, переносящими теплоноситель для подогрева комнатной температуры.
6-ноя-2021, 08:23246
Как стать косметологом
Как стать косметологом
Косметолог — это специалист с высшим или средне-специальным медицинским образованием, занимающийся эстетическим вопросом улучшения качества кожи лица, тела, а также решающий иные проблемы связанные с внешним видом клиента.
5-ноя-2021, 16:42254
Раздвижные межкомнатные двери как уникальная составляющая дизайнерского решения
Раздвижные межкомнатные двери как уникальная составляющая дизайнерского решения
Межкомнатные раздвижные двери в Киеве пользуются популярностью благодаря своему функциональному преимуществу. С помощью таких товаров можно частично закрыть помещение или, наоборот, объединить между собой две независимые зоны в одно большое пространство.
5-ноя-2021, 16:40207

События

Почему заговорили о войне Беларуси с Польшей после штурма границы мигрантами
Почему заговорили о войне Беларуси с Польшей после штурма границы мигрантами
Утром 8 ноября появились сообщения, что по территории Беларуси к Польше движется огромная колонна нелегальных мигрантов, которые собираются перейти границу.
Сегодня, 16:5279
Цены на газ снова выросли почти до 1000 долларов за тысячу кубометров из-за отсутствия экспорта из РФ
Цены на газ снова выросли почти до 1000 долларов за тысячу кубометров из-за отсутствия экспорта из РФ
Российский "Газпром" обещал с понедельника, 8 ноября, нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого.
Сегодня, 16:4950
Форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса утвердил Минздрав
Форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса утвердил Минздрав
Минздрав Украины утвердил форму справки, которую медики будут выдавать украинцам, у которых есть временные или постоянные противопоказания к вакцинации от коронавируса.
Сегодня, 16:4188
"Черный список" Минкульта покинул украинский актер Томусяк
"Черный список" Минкульта покинул украинский актер Томусяк
Украинский актер Валентин Томусяк, который был по ошибке внесен Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, исключен из этого перечня.
Сегодня, 14:1880
Ляшко заявил что на выходных в Украину доставили 1,4 млн доз вакцины Pfizer
Ляшко заявил что на выходных в Украину доставили 1,4 млн доз вакцины Pfizer
В Украину поступила новая партию американской вакцины от коронавируса Pfizer.
Сегодня, 14:1465
Фальшивые ковид-справки по 350 гривен продавали сотрудники автовокзала Мукачево
Фальшивые ковид-справки по 350 гривен продавали сотрудники автовокзала Мукачево
В Мукачево (Закарпатская область) сотрудники автовокзала продавали пассажирам поддельные экспресс-тесты с отрицательным результатом на COVID-19.
Сегодня, 14:1170
7 Днів