Форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса утвердил Минздрав

Минздрав Украины утвердил форму справки, которую медики будут выдавать украинцам, у которых есть временные или постоянные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в своем Тelegram-канале.

Справку №028-1/о "Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкцию к ее заполнению утвердили по приказу Минздрава.

"Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок"", - сказано в сообщении.