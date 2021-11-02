 

Цены на газ снова выросли почти до 1000 долларов за тысячу кубометров из-за отсутствия экспорта из РФ

События Сегодня, 16:4947
Цены на газ снова выросли почти до 1000 долларов за тысячу кубометров из-за отсутствия экспорта из РФ

Российский "Газпром" обещал с понедельника, 8 ноября, нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого. В связи с этим цены на газ вернулись в 990 долларов за тысячу кубов.

Об этом говорится в данных ICE Futures и Bloomberg.

На торгах в понедельник на главном хабе Европы TTF в Нидерландах стоимость на газ выросла до 80,8 доллара за МВт-час, то есть 987 долл. за тысячу кубометров.

При этом ранее президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" заполнить свои европейские хранилища по окончании внутренней кампании.

В результате "Газпром" заявил, что не будет продавать топливо на своей торговой платформе в период с 8 по 12 ноября, а также не забронировал дополнительные транзитные мощности в направлении Европы на аукционах в выходные.

Помимо этого, другой российский газопровод Ямал-Европа до сих пор прокачивает только часть нормального уровня в страны Евросоюза. При этом российский монополист тоже не забронировал дополнительных мощностей.

В Кремле уверены, что поручение "Газпром" не нарушает, потому что может сам принимать решения по ежедневным поставкам газа в Европу.

В то же время, положение на рынке ухудшается в связи с началом отопительного сезона, в который Европа вошла с одним из самых низких запасов за более чем десятилетие. Ожидается, что спрос в дальнейшем будет расти: синоптики прогнозируют понижение температуры в последующие недели.

В Bloomberg уточнили, что некоторые из трейдеров до сих пор рассматривают возможность того, что Россия все же возобновит поставки в Европу.

"Возможно, им нужны сутки, чтобы перенаправить потоки на экспорт, и нам следует дождаться вторника, прежде чем полностью утратить веру", – сказал Джеймс Гакстеп, аналитик S&P Global Platts.

Он добавил, что даже если РФ увеличит поток газа в Европу, объемы все равно ограничены, пока "Газпром" не забронирует дополнительный польский или украинский транзит.

Так, на фоне отсутствия поставок и опасений дефицита топлива зимой электроэнергия Европы также дорожает. Например, в Германии цена мегаватт-часа прибавила 6,9% и выросла до 166,50 евро.

В течение торгов цены опустились до 76,2 МВт-ч, что остается выше котировок 1-5 ноября.

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Теги: news, новости, Украина, Газ, цены, 7dniv, 7dnivinfo  
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