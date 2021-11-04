Почему заговорили о войне Беларуси с Польшей после штурма границы мигрантами

Утром 8 ноября появились сообщения, что по территории Беларуси к Польше движется огромная колонна нелегальных мигрантов, которые собираются перейти границу.

В Минске обвинили Польшу в создании кризисной ситуации. В Варшаве движение мигрантов назвали "крупнейшей массовой попыткой силового проникновения в страну", обвинили Лукашенко в ведении "гибридной войны" и выдвинули к границе армию.

В самой Беларуси заговорили о том, что НАТО стягивает свои войска к республике. В целом ситуация крайне напряженная и ряд экспертов говорят о вероятности и вооруженного столкновения.

Разбирались, что происходит на белорусско-польской границе.

Мигрантский марш-бросок на Польшу

Видео с мигрантами обнародовали белорусские телеграм-каналы в понедельник, 8 ноября. На кадрах огромная колонна беженцев с вещами, в том числе дети и женщины, идет вдоль трассы. По всей видимости, это мигранты из стран Ближнего Востока.

Польские СМИ также публикуют видео, как утром 8 ноября сотни человек идут по белорусской трассе. По разным данным, на границе Беларуси с Польшей могут находиться от одной до пяти тысяч нелегальных мигрантов.

По данным издания Zerkalo, мигранты идут к пункту пропуска "Брузги". В польской армии уже объявлена полная боевая готовность. По данным Минобороны страны, на границе дежурят более 12 тысяч польских солдат.

"На границе несут службу уже более 12 тыс. солдат. Мы повысили уровень готовности войск территориальной обороны. Вместе со службами МВД мы готовы к обороне польской границы", - написал в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Польские войска территориальной обороны у белорусской границы переведены на 6-часовую готовность.

Таких серьезных ситуаций на границе Польши не было с 1939, заявил польский военный эксперт Ежи Калицкий.

На этом фоне Литва также передислоцирует силы к границе с Беларусью. Глава литовских пограничников Рустамас Любаевас заявил, что к возможным сценариям готовились в выходные, а сегодня уже будут приниматься решения.

В министерстве внутренних дел страны рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения.

Что говорят в Варшаве и Минске

В Пограничном комитете Беларуси подтвердили движение мигрантов и заявили, что "на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", поскольку польские пограничники ранее тысячами вытесняли мигрантов к границе с Беларусью.

Также замначальника Генштаба Беларуси Игорь Король заявил, что сопредельные страны НАТО стягивают войска к белорусским границам.

Правда, он говорит, что "не стал бы драматизировать ситуацию". Руководство этих стран, полагает военачальник, пытается таким образом оторвать внимание своего населения "от глубочайшего экономического и политического кризиса".

Впрочем, Король не исключает, что, "может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы", но при этом он "далек от мысли, что кто-то решится на агрессивные действия".

О том, что может быть военное столкновение на границе, заявили и польские власти.

"Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Также он утверждает, что мигрантов белорусские власти специально "доставили" в приграничный район.

Могут ли мигранты вызвать войну на границе?

Миграционный кризис между Минском и соседними странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией - начался еще зимой. В их направлении с белорусской территории двинулся поток беженцев из стран Ближнего востока и Африки.

Надо понимать, что раньше белорусские власти сдерживали этот поток для стран Балтии. И поэтому от мигрантов, которые хлынули в Евросоюз с 2015 года, восточноевропейские страны страдали минимально. Попутно критикуя ЕС, который дал согласие на размещение выходцев из охваченных конфликтами стран.

Но ситуация резко поменялась в 2020 году. Запад не признал избрание Александра Лукашенко президентом и заявил, что выборы выиграла Светлана Тихановская. Особенно усердствовали в этом Польша и Литва, где жила оппозиция в изгнании - и откуда на Беларусь вещали "голоса" оппозиционных СМИ.

Эти же страны стали хедлайнерами по всевозможным санкциям против Минска. И, видимо, поэтому в Беларуси приняли решение больше не сдерживать напор мигрантов, которые прибывали в страну авиарейсами из Ирака и Турции.

То есть Лукашенко, по сути, повторил "ноу-хау" турецкого президента Эрдогана, который в период обострения с Европой перестал сдерживать потоки беженцев из охваченной войной Сирии.

Уже весной Литва стала жаловаться на резкий рост числа беженцев. Ситуация дошла до того, что власти страны ужесточили законодательство против мигрантов, запретив им покидать места временного поселения под угрозой ареста. Закон вызвал критику в ЕС как нарушающий права человека.

В конце июня Беларусь заморозила соглашение с ЕС о реадмиссии (обратном приеме) нелегалов. Литва начала строить на своем кордоне укрепления, попутно обвиняя Бацьку в "гибридной агрессии". Позже эти обвинения начнут повторять и другие европейские соседи Беларуси. А Польша вообще заявила, что во всем виновата Россия.

После того, как литовцы более-менее укрепили кордон, мигранты из Беларуси начали осваивать более северный маршрут через Латвию. В итоге и эта страна была вынуждена тратить миллионы евро на укрепление границы, которую беженцы переходили нелегально во многих местах. На одну только колючую проволоку пошло два миллиона евро.

Польша из-за потока мигрантов начала строить заграждения по всей протяженности 400-километровой границы с Беларусью и объявила там режим чрезвычайной ситуации. Попутно участились эксцессы. Беженцев, которые сумели перейти границу, все чаще находили со следами побоев или вообще мертвыми. Власти Польши, Литвы и Латвии отрицали свою причастность.

При этом европейские структуры в этой ситуации критиковали как раз прибалтов и поляков. Евросуд по правам человека потребовал в сентябре от этих стран принимать мигрантов, обеспечивать их жильем и всем необходимым - и не возвращать назад в Беларусь.

Но, как видим, восточная окраина Евросоюза от этих рекомендаций не в восторге. И продолжает "отбиваться" от мигрантов, которые идут со стороны Беларуси. А это ведет уже к военной напряженности на границе. Что может вылиться в столкновения уже не с беженцами, а с белорусскими пограничниками.

Шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что ситуация действительно чревата приграничным военным конфликтом.

"Никогда еще перспектива прямого военного столкновения Польши и Белоруссии не была так очевидна, как сегодня. Еще больше вероятность столкновения увеличивает то, что обеим сторонам она выгодна. И Варшава, и Минск сейчас заинтересованы в патриотической мобилизации. Первая - из-за конфликта с Евросоюзом, второй - из-за приближающегося референдума по конституционной реформе (он пройдет в Беларуси в феврале и должен ограничить власть президента - Ред.).

Плюс - в представлении обеих сторон приграничный военный конфликт должен списать многие вопросы к ним со стороны доноров (экономики и безопасности). Главных стран НАТО и России, соответственно.

Спишет или нет - другой вопрос, но убежденность, соответственно, руководства "Права и справедливости" и Лукашенко, что спишет, делает столкновение Польши и Белоруссии почти неизбежным", - прогнозирует он.

Тревожные настроения и в Польше.

"Среди поляков – паника из-за ситуации на границе, - говорит "Стране" польских журналист Мирек Адамчик. - Правда, мало кто верит в вооруженное столкновение с Беларусью (хотя некоторые эксперты не исключают и такого сценария). Многие больше озабочены тем, куда девать беженцев и за чей счет их будут содержать и кормить. Некоторые полагают, что польские власти сами спровоцировали приграничный кризис из-за игры на смещение Лукашенко из власти. При этом ходит другая версия – что Качиньский якобы договорился с Лукашенко об этом кризисе на границе, чтобы отвлечь внимание поляков от обвала экономики из-за пандемии, инфляции, роста числа ковид-больных и других проблем. Сами беженцы, кстати, утверждают, что сбор такой большой группы на границе с Польшей не был провокацией белорусских служб. По информации моих источников в польских спецслужбах, это вообще не было идеей белорусов, а инициатива исходила от мигрантов из Ирака, которым удалось вернуться в Минск. Марш к границе планировали уже неделю, и до воскресенья, пока в условленное место не начали прибывать первые мигранты, белорусы ничего не знали".

"Ситуация тупиковая. Если мы пустим сюда 100 мигрантов, завтра Лукашенко отправит тысячу новых нелегалов на границу. Примем тысячу - Лукашенко привезет сто тысяч. Нужно с ним договариваться, иначе этот кризис не разрешить. А война никому не нужна", - говорит Петр Марциняк, учитель из Кракова.

"Все понимают, что это худший кризис после падения Польской Народной Республики (Польша в социалистический период, с 1944 по 1989 годы, - Ред.) и что все может закончиться даже интервенцией России, которая вступится за Беларусь в случае вооруженного столкновения. И не факт, что НАТО придет к нам на помощь - альянс может побояться развязать Третью мировую войну. Поэтому надо впускать женщин и детей, они никому не угрожают. Мужчин пытаться максимально сдерживать и отправлять назад. Но не поддаваться на провокации и не стрелять, иначе последствия могут быть самыми катастрофическими – для Польши, региона и всего мира", - сказал "Стране" Матеуш Житницки, бывший пограничник.

Источники "Страны" в политических кругах Польши считают на данном этапе маловероятным военное столкновение, хотя и признают, что из-за роста напряженности такой риск имеется.

"Правые, которые сейчас находятся у власти в Польше, стремятся показать себя главными "защитниками Европы" от "диктатора Лукашенко". Чтоб в награду за это с Польши евробюроктаты сняли претензии и больше не грозили санкциями за ситуацию по судам. Поэтому риторика у польских властей сейчас будет предельно жесткая и предвоенная. Но не думаю, что у кого-то есть планы развязать войну из-за мигрантов. Другое дело, что взаимная демонстрация мускулов и Варшавой, и Минском может привести к незапланированным инцидентам с человеческими жертвами. И тогда начнется плохо контролируемая эскалация событий, которая чревата даже и военным конфликтом. Хотя, как сейчас кажется, при первых же признаках его начала поляков успокоят американцы, а белорусов россияне. По крайней мере, на это очень хотелось бы надеяться", - говорит источник.