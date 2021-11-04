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События Сегодня, 20:0183
Как Киев пережил первую неделю красной зоны

Сегодня, 8 ноября, исполнилась неделя, как Киев вновь живет по правилам красной зоны карантина. Ключевая норма заключается в том, что в большинство общественных мест вход теперь разрешен только вакцинированным. 

Если кратко резюмировать, жизнь в столице не остановилась, хотя в транспорте и кафе людей стало меньше. 

Главное, на что мы обратили внимание: проверка ковид-документов очень поверхностная - особенно в тех заведениях, выживание которых зависит от посетителей. Это подтверждают и низкие показатели по штрафам. 

Самый большой плюс, который принесла красная зона - резкий рост желающих привиться. 

Все подробности - в нашем материале.  

Пассажиропоток упал втрое

В метро карантинные правила соблюдаются лучше всего - здесь это, видимо, проще организовать, поскольку входы на станции легче контролировать, чем подходы к остановкам. 

Но контроль не был тотальным. Журналист "Страны" около станции метро "Академгородок" наблюдал за несколькими контролерами-полицейскими. Однако за 20 минут ни у одного человека документы они не попросили.

Впрочем, внутри подземки оказалось значительно меньше людей, чем обычно в будние дни. Вероятно, многие невакцинированные во избежание проблем с законом туда просто не пошли. 

Следует отметить, что большинство пассажиров в метро в масках, не спускают их на подборок даже в вагонах метро. 

Как Киев пережил первую неделю красной зоны

Менее безопасно с точки зрения эпидобстановки сейчас в маршрутках. По наблюдениям киевлян и корреспондентов "Страны", пускают туда всех желающих. В результате чего в утренний час пик можно наблюдать даже давку.

"Без маски каждый третий", - пишет пользовать соцсетей Влад Красинский.

Как Киев пережил первую неделю красной зоны

Способствовать такой обстановке в могло и то, что перевозчики сократили число рейсов, дабы не работать в убыток.

По данным Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, пассажиропоток упал в 2-3 раза. 

Прибавилось клиентов только на одном виде транспорта, где не нужны ковид-документы - в такси. Всю неделю там наблюдался повышенный спрос. И таксисты не стеснялись наживаться - увеличивали ценник примерно в полтора раза. 

Кафе и рестораны потеряли половину клиентов

Далеки от соблюдения карантинных предписаний заведения общественного питания. 

В первый же день красной зоны корреспондент "Страны" побывал в трех таких кафе на Крещатике: "Паштет", "Рукола", Fish & Chips.

Как Киев пережил первую неделю красной зоны

Ни в одном из этих заведений не проверяют у посетителей документы. Более того, клиентам даже не измеряли температуру.

По данным наших журналистов, ситуация не изменилась и в другие дни. На сертификаты в целом смотрят сквозь пальцы. Администраторы иногда просят показать их, но не вчитываются в то, что написано и разрешают проходить в зал. 

Несмотря на столь лояльный подход, загруженность общепита стала значительно ниже. По данным аналитического центра "Рестораны Украины", посещаемость упала на 50-60%.

Впрочем, были и те, кто ужесточил карантин больше, чем требовалось. Например, сеть "Макдоналдс". В  ресторанах этой сети по Киеву, которые в первые дни "красной зоны" еще впускали гостей. Но к минувшим выходым во многих точках залы закрылись, а работает только сервис "Драйв" и вынос для курьеров. 

Спортклубы, кинотеатры и ТРЦ

Крупные финтес-сети работают работают по правилам - пускают только вакцинированных. 

Житель Киева Андрей рассказал нам, что его с одной прививкой не пустили в спортклуб Megagym. Это означает, что места, где документы изучают внимательно, все же есть. 

Вместе с тем, в маленьких спортклубах, которые работают в спальных районах "для своих", никаких ограничений нет. 

В кинотеатрах прогнозировали падение посещамости на 20-30%. Сертификаты там проверяют, но за их подлинность владельцы сети не ручаются. 

В ТРЦ пытаются "прорваться" противники вакцинации, но их, по словам владельца Dream Town Гарика Корогодского, не пускают.

"Перый день Дрим работал по новым правилам. И ничего, никто не обижен. Скандалов не было. Борцам за права человека вежливо объяснили, охрана не дерзила, и наши гости не дерзили. Мир не рухнул..." - написал Корогодский в фейсбуке. 

"Когда дети пойдут в школу - одному Кличко известно"

После осенних каникул школьники не вернулись за парты. Обучение продолжилось в дистанционного режиме. 

Родители школьников в связи с этим вновь столкнулись с проблемой: не с кем оставить детей дома. Подробно об этом высказалась спецкор "Страны" Олеся Медведева. 

"Я очень злая мать! И я очень зла на систему образования, если ее вообще можно назвать таковой. Мало того, что в книжках написана всякая белиберда, ещё и уроков нет, ну как нет, дистанционка. И когда дети пойдут в школу одному Кличку известно. В ноябре, скорее всего, не пойдут. А в декабре на пару недель уже и смысла не будет. Там праздники, выходные, можно отопление не включать, экономия! Глядишь и первый семестр всё.

Моему сыну 10 и он уже может сам себя занять чем-то, но все равно, я его беру с собой в офис, чтоб контролировать, что он делает и чего не делает по урокам.

Но что делать родителям малышей, которые не знают как учиться, и что это вообще, и с чем его едят? Таких детей сложно оставить одних дома. Как на работу ходить вообще?
Государству пох… как и на все остальное.

Им наоборот выгодно. Меньше образованных, меньше усилий по управлению массами.
Держитесь, родители, помните, что дети - цветы жизни и их развитие в наших руках", - написала Медведева. 

Еще сегодня пришли плохие новости для студентов. В общежития КНУ им. Шевченко будут пускать только вакцинированных студентов или тех, у кого есть свежий результат теста на коронавирус.

Соответствующий приказ подписал ректор КНУ им.Шевченко Владимир Бугров.

Как Киев пережил первую неделю красной зоны
Как Киев пережил первую неделю красной зоны

Также с 8 ноября, тех, кто не прошел вакцинацию хотя бы одной дозой согласно перечню Минздрава, начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Исключение - имеющие противопоказания к вакцинации. В эту категорию попали и все работники учебных заведений. 

Очереди за прививкой

Зато число желающих привиться от коронавируса увеличилось примерно более чем в два с половиной раза. 

Конкретные показатели выглядят так: 

4 - 10 октября (без локдауна):

За неделю в столице привили 74 350 человек. Из них первой дозой - 36 122, второй - 38 228. 

25 - 31 октября (за неделю до карантина, когда о нем уже было известно):

За неделю привили 193 525 человек. Из них первую дозу получили 152 717, вторую - 40 808.

1 - 7 ноября (первая неделя в красной зоне):

За неделю вакцинировали 203 797 человек. Из них первой дозой - 163 817, второй - 39 980. 

Итак, мы видим, что во время "красной зоны" показатели вакцинации возросли - хотя и незначительно по сравнению с предыдущей неделей. Суля по очередям - большее количество народу в Киеве привить физически не могут.

Это следует из длинных очередей в больницах, которые мы зафиксировали.

Как Киев пережил первую неделю красной зоны

Гигантские очереди в канун локдауна были возле МВЦ - еще одном популярном месте вакцинации среди киевлян. 

Как Киев пережил первую неделю красной зоны

Запись в некоторых центрах вакцинации - например, в "Дрим тауне", - расписана на неделю вперед. Также начались перебои с поставками вакцин, спрос на которые резко вырос.

Сколько штрафов выписали нарушителям

За прошедшую неделю в Киеве составили 1351 административный материал за нарушение правил карантина.

В полиции сообщили, что провели рейды в общепите, ТРЦ, развлекательных учреждениях, в наземном и подземном транспорте, в других общественных местах.  

Всего рейдовые группы провели более 3800 проверок. Среди них - 1733 объекта хозяйственной деятельности и 2270 - общественного транспорта.

Неооруженным глазом видно, что менее полутора тысяч выявленных нарушений на всю столицу за неделю - это ничтожно мало. Учитывая, что многие киевляне остаются невакцинированными и, скорее всего, они продолжают посещать общественные места.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, локдаун, 7dniv, 7dnivinfo, красная, зона  
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