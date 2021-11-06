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События Сегодня, 20:1570
В собственном подъезде в Киеве избили автора песен группы KAZKA. Ему проломили череп

В Киеве в собственном подъезде неизвестные сильно избили композитора, автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. 30-летний музыкант лежит в больнице с проломленным черепом и просит помочь ему материально на лечение.

Об этом Николай написал в своем Инстаграме. Пост появился в воскресенье, 7 ноября.

"Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой (Бульбой, судя по контексту, девушкой композитора. - Ред.) ещё 12 часов после травмы ездили по всему Киеву, делали обследования, компьютерную томографию и все остальное", - гласит запись в соцсети.

По словам Журавлева, у него перелом черепа, перелом носа, швы на подбородке и снижение зрения на одном глазу.

За несколько часов до появления поста он перенес операцию по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц ему нужна новая операция по внедрению в голову пластины.

Николай завершил пост на оптимистической ноте, пообещав "написать ещё больше классной музыки".

Интересно, что хотя Николай пострадал уже более суток назад, никакой реакции от группы KAZKA на происшествие нет. Последний пост в ее соцсетях посвящен шоу "Танцы со звездами", в котором участвует солистка группы Александра Зарицкая.

В собственном подъезде в Киеве избили автора песен группы KAZKA. Ему проломили череп
В собственном подъезде в Киеве избили автора песен группы KAZKA. Ему проломили череп
В собственном подъезде в Киеве избили автора песен группы KAZKA. Ему проломили череп

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Теги: news, новости, Украина, музыкант, нападение, KAZKA, 7dniv, 7dnivinfo  
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