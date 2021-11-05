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События Сегодня, 21:1362
Порошенко передал 5 канал и "Прямой" в "собственность" журналистам, чтоб не попасть в реестр олигархов

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко передал свои телеканалы "Прямой" и "5 канал" в собственность нового медиахолдинга - "Свободные медиа". 

О этом в своем Телеграм-канале сообщает телеканал "Прямой".

"Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под долю всего трудового коллектива медиа. Таким образом, трудовой коллектив является самым крупным акционером", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на сайте телеканала "Прямого" появилось совместное заявление "Прямого" и "5" о создании "Свободных медиа". Акциями этого холдинга владеют, как говорится в заявлении, "медийщики, общественные деятели, оппозиционные депутаты из числа журналистов". Сделано это из-за вступления в силу "антиконституционного закона про олигархов".

Порошенко передал 5 канал и "Прямой" в "собственность" журналистам, чтоб не попасть в реестр олигархов

Объединение двух каналов Порошенко из-за вступления в силу "антиконституционного закона про олигархов". прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны". 

"Правда, непонятно - а зачем это сделано? Так как из под действия закона Петра Порошенко это все равно не выведет, потому что в законе есть пункт о "значительном влиянии на медиа". И хотя Порошенко заявил, что уже подписано соглашение о невмешательстве владельцев в работу "Свободных медиа", в СНБО наверняка на эту бумагу никакого внимания не обратят и введут Порошенко в реестр олигархов с песнями и плясками", - говорится в телеграм-канале. 

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Теги: news, новости, Украина, 5канал, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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