Как с 8 ноября учителей начали лишать работы и зарплат

Сегодня в Украине - дата "Ч"для невакцинированных педагогов.

Именно с 8 ноября их, согласно приказу Минздрава, их должны отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Как предупредил накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко, правило будет соблюдаться. На вопрос в телеэфире, значит ли, что невакцинированные учителя с понедельника уже могут не выходить на работу, министр ответил: "Да, согласно действующему законодательству, они будут отстранены".

В профсоюзе педагогов, который ранее просил власти не допустить массовых отстранений учителей без сохранения зарплаты, сегодня собрали срочное совещание по этому поводу - решают, что делать дальше. Ранее профсоюзы просили Минздрав отсрочить новые требования на месяц, но там им на встречу не пошли.

Федерация профсоюзов Украины уже заявила о незаконности отстранений.

Но, как показал наш опрос, далеко не во всех образовательных учреждениях тут же кинулись отстранять учителей.

"Некоторые директора планируют выдавать приказы об отстранении с 9 ноября, так как сегодняшний день еще можно расценивать как "переходной период", ведь они должны собрать информацию по вакцинациям, отказам, и на ее основании определиться, кого отстранять, до 8 ноября включительно. Некоторые звонят педагогам и просят их написать заявления за свой счет, некоторые не будут никого отстранять. Учителя и родители говорят, что сбросятся на штрафы директору, если что", - рассказал нам киевский учитель Сергей Берендеев.

Отметим, что сами директора говорят на тему отстранений учителей неохотно.

"Это конфиденциальная информация, мы ее не можем оглашать", - сказала нам директор Бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко.

В частных беседах педагоги говорят, что им поступило распоряжение "не распространяться" на эту тему из местных управлений образования.

При этом, по словам Берендеева, уже готовятся иски - учителя будут оспаривать законность приказа Минздрава, к которому, как мы уже писали, у юристов есть немало вопросов.

Это нам подтвердил и глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. По его словам, они готовят иски, будут оспаривать отстранения людей от работы и добиваться компенсации зарплат за время вынужденного прогула в районных судах по местам нахождения учебных учреждений.

"Звонят с утра педагоги со всей страны, а также директора, которые понимают, что они сейчас тоже под ударом - ведь отвечать придется именно им. В некоторых учреждениях директора с сегодняшнего дня пошли на больничные, чтобы не подписывать сомнительные приказы об отстранении", - говорит Кравец.

Еще до 8 ноября школы, детсады и вузы разделились на три лагеря.

В одних директора сразу заявили - будем отстранять невакцинированных сотрудников прямо с 8 ноября, как того и требует приказ Минздрава. Другие сказали, что будут просить людей писать за свой счет или на отпуск, а третьи изначально решили, что попытаются игнорировать новые требования.

В понедельник, 8 ноября, начали реализовываться все три сценария.

Разбирались, как отстраняют от работы учителей.

Отстраняют, отправляют в отпуск, сбрасываются на штрафы

Как рассказал нам директор киевской школы №141 Юрий Киньков, у них приказами отстранили невакцинированных сотрудников. "Вместо них работают другие учителя по заменам", - рассказал Киньков. При этом школа (как и многие другие) учится на дистанционке.

То есть, говорить о том, что на данный момент работа невакцинированных учителей подвергает какой-то опасности заразиться ковидом их самих или детей, не приходится.

Но, как пояснили накануне в Гоструда, дистанционка - это просто режим работы, а норма об отстранении касается учительского труда в целом - вне зависимости на удаленном режиме идет работа или нет.

"Просто пошли на принцип. Думаю, учителей выбрали именно потому, что их отстранение нанесет меньше всего ущерба экономике, а о качестве образования никто не думает", - говорит Берендеев.

По словам Берендеева, некоторые директора обзванивают учителей, просят их написать за свой счет, отгулы или пойти в отпуск.

"Тут главный вопрос - директора должны определиться с кем они сейчас - с коллективов или властями. Многие директора понимают, что им придется отвечать за отстранения людей. Ведь, согласно КЗоТу, о существенных изменениях условий труда нужно предупреждать за два месяца, а этого не было сделано. Кроме того, непонятно, как даже в условиях дистанционки организовать учебный процесс, если учителю нужно брать на себя многочисленные замены. В некоторых школах учителя говорят- сбросимся на штраф директору, если нужно. Их поддерживают родители", - говорит Берендеев,

Некоторые школы продлили каникулы. По данным министра образования Сергея Шкарлета, на каникулах сейчас около тысячи учреждений среднего образования, больше всего в Харьковской (285), Ривненской (213), Николаевской (113) областях.

На дистанционке работает 7,3 тысячи школ. Причем, как рассказывают нам сами учителя, в некоторых школах дистанционка, несмотря на 100% вакцинацию, которая в теории позволяет работать в красной зоне в очном режиме. "Не выходят на обычный режим, чтобы сэкономить на отоплении, особенно в сельских школах", - рассказал нам один из учителей.

В "Полтаватеплоэнерго" отметили, что 1 ноября считают школам газ на отопление больше чем по 16 гривен за куб, хотя в октябре тариф был еще старый - из расчета 6 гривен за куб. То есть, платежки для образовательных учреждений за этом месяц вырастут более чем вдвое.

Берендеев также добавил, что некоторые учителя собираются писать заявления на увольнения, особенно пенсионеры (а их в отечественной образовательной системе работает немало). "Мы можем столкнуться с тем, что дефицит педагогов станет еще острее - вообще работать будет некому", - отметил Берендеев.

В Херсоне на сторону учителей стали местные власти. Исполняющий обязанности заместителя городского головы Сергей Цыганок заявил, что учителей без вакцинации они будут переводить на дистанционку, а не отстранять от работы.

"На сегодня зарплата учителя, наверное, одна из самых маленьких в нашем городе. Если мы будем отстранять наших учителей, у нас вообще некому будет учить детей", – заявил Цыганок.

Вузы: одни пока "думают", другие ищут замены

Что касается вузов (а там уровень вакцинации ниже, чем в школах - 81% против 93%), то там ситуация с отстранением преподавателей от работы тоже неоднозначная. К примеру, в Днепровском Политехе людей отстранили, в некоторых других вузах - пока нет.

Во "Львовской политехнике" собрали ректорат, чтобы принять решение по отстранениям.

В Киевском национальном университете имени Шевченко преподавателей отстраняют, и уже есть приказы по заменам - копию одного из таких приказов разместил телеграмм-канал "Червоний губер". В нем пары отстраненного профессора разбросали на двоих преподавателей.

Также ректорат этого вуза сейчас собирает данные по вакцинации студентов - кто привился, а кто отказывается.

Отметим, что школы также обязали отчитаться по вакцинальной статистике - кто уже привит, кто отказывается, кто думает.

Но многие директора отказались предоставлять такие данные, ссылаясь на конфиденциальность медицинской информации.

"Уже готовим иски"

Как говорит Кравец, с утра звонят и педагоги, и директора с разных регионов. Многие готовы подавать иски, мы попросили собрать документы - копии трудовых книжек, трудовых договоров и справки о зарплате за последние два месяца, чтобы можно было поднимать вопрос компенсациях за вынужденные прогулы. Думаю, в течение 2-3 недель будут иски в районные суды.

"Многим директорам мы порекомендовали собирать заявления от педагогов, что они планируют вакцинацию. Это позволит не отстранять людей, ведь формально отказа делать прививку нет", - говорит Кравец.

Чудесная вакцинация - западно-украинский опыт

В регионах ситуация имеет свою специфику.

Там, похоже, решили "подправить" статистику.

Например, на Западной Украине рапортуют о внезапной повальной вакцинации среди учителей, хотя еще месяц назад ситуация выглядела противоположной - из каждых ста школ только в восьми были вакцинированы более 80% работников.

Теперь же, как уверила нас начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик, около 95% всех львовских педагогов вакцинированы, а в 15 школах и подавно, по ее словам, стопроцентная вакцинация учителей.

Никто из учителей на Львовщине не отстранен от работы.

Власти даже хотят возобновить очное обучение начальных классов уже на этой неделе, если будет спад заболевания коронавирусом. Этот вопрос будут рассматривать 10 ноября на заседании Львовской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В гороно уверяют, что учителя проявили сознательность и оперативно привились. Неофициально, однако, в учительской среде Львова нам признались, что статистику «нарисовали», чтобы не отстранять учителей от работы без сохранения зарплаты.

"Директора просто не подпишутся на отстранения, которые учителя могут оспорить в суде, а отдуваться потом начальству. Вот и договорились показать высокие темпы вакцинации, хотя на самом деле реальная вакцинация – менее 50%. А это значит, что половину учителей нужно было бы наказать – на это никто не пойдет", - сказал нам источник во львовской педагогической сфере.

Похожая ситуация – на Тернопольщине и Франковщине.

"У нас как был провал по вакцинации, так и есть. Но еще в конце сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что все школы и детсады города достигли показателя в 80% вакцинированных работников. Учителя выкручивались – организовывали справки, обещали, что вакцинируются", - сказал нам источник в мэрии Ивано-Франковска.

"Страна" опросила учителей школ и колледжей в Украине о том, как их заставляли вакцинироваться, и многие ли учителя сегодня отстранены от работы.

Алла К., завуч в одной из школ в Оболонском районе Киева:

"Одна учительница отстранена, которая не хочет вакцинироваться, две сейчас болеют - их юридически нельзя отстранить. То есть у них будет отсрочка. И одна учительница сказала, что сегодня будет вакцинироваться. Если завтра она принесет справку, мы ее отстранять не будем.

Юридически тут много подводных камней. Фактически предупреждать человека о том, что он отстраняется от работы, по закону можно только за два месяца. Депутатам разрешили до 8 декабря сделать прививку, учителям - нет. Дискриминация педагогов. То есть, депутатам дали отсрочку 2 месяца. К тому же, мелким чиновникам разрешили с одной дозой выходить на работу, а учителям - нельзя. При том, что мы сейчас на дистанционном обучении, мы не выходим в школу. Пока мы дома, хотя бы разрешили бы работать. А по факту этого нет. Тоже обидно как-то".

Елена Н., учитель истории в колледже Киевской области:

"Все педагоги у нас работают, практически весь коллектив вакцинирован, 98% точно. Но мы сейчас на дистанционном обучении, так как наше учебное заведение подконтрольно университету в Киеве, мы - его филиал, а Киев - в красной зоне. То есть, у нас все педагоги вакцинированы, но вынуждены работать дистанционно, так как студенты не могут выезжать за пределы Киева.

По состоянию на сейчас в нашем колледже никто не отстранен, мы успели всех учителей провакцинировать. Поначалу, когда только стоял вопрос о вакцинации месяц назад, в коллективе эту "обязаловку" воспринимали в штыки. Но потом как-то переосмыслили и приняли решение вакцинироваться. Я не скажу что была сильно за или сильно против. Но когда нам сказали, что если не привиться, с 8 ноября будут отстранять от работы, все решились на прививку. Отстранение слишком сильно ударило бы по карману. Так что я уже с сертификатом вакцинации двумя дозами, как и большинство сотрудников".

Юлия К., учитель английского языка в школе Ровенской области:

"У нас все педагоги вакцинированы, кто чем - CoronaVac, Pfizer. Все продолжают работать, хоть и на дистанционке. У нас почти все привились еще до того, как сказали, что будут отстранять от работы с 8 ноября. У нас уже к 15 октября все 100% учителей были вакцинированы.

По поводу принуждения к вакцинации - это палка о двух концах. Вот у меня соседи не вакцинированы, и теперь жалеют, что не укололись - болеют ковидом в тяжелой форме. Другой вопрос, что неправильно угрожать учителям отстранением от работы.

Тут проблема в политике государства: надо было другими методами стимулировать людей вакцинироваться, объяснять, что это нужно самим людям, для здоровья. А тут сначала государство сказало, что 20% учителей могут не прививаться - и все понадеялись, что попадут как раз в эти 20%. Такая была надежда. А теперь уже начали принуждать. Но я бы не сказала, что всех поголовно принуждают. Даже сейчас, если у тебя есть справка от врача о противопоказаниях к вакцинации, никто педагога не заставит вакцинироваться.

Просто неправильно сработало правительство. Во-первых, надо было проводить информационную кампанию, убеждать людей вакцинироваться. А во-вторых, нужно было сразу сказать, что все педагоги должны привиться. А не водить всех кругами: хочешь - вакцинируся, не хочешь - нет".

Петр Н., преподаватель физики в колледже:

"Нас уже месяц не допускают к работе без прививки. Просто не ставили пары. А у нас зарплата зависит от часов работы. Я почему вакцинировался? Месяц назад нас поставили перед фактом, что не допустят к работе без вакцинации. А кто на ставках, те вообще не получали денег, если не прививались. Ну, я пошел и сделал прививку месяц назад, уже и вторую дозу успел. Просто заставили. Вынуждены были вакцинироваться все педагоги. Никто не хочет работу терять. Так что с сегодняшнего дня ничего для нас не поменялось, никого не отстранили".

Александр Д., учитель информатики в Запорожье:

"У нас вакцнировано 100% педагогов, так что никого сегодня не отстраняли от работы. Учебный процесс продолжается, дистанционного образования у нас нет, с сегодняшнего дня мы в школе, все педагоги вышли на работу. Среди детей заболевших почти нет. Так что учимся в обычном режиме, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

В целом считаю, что это не очень хороший подход. Все-таки должны были оставить норму о 20 процентах учителей, которые могут по каким-то своим причинам не вакцинироваться. А так у нас получается, что все здоровы, ни у кого нет никаких сопутствующих заболеваний… Никого это не интересует.

Я сам вакцинировался, но скажу так: по своей воле я бы этого не сделал. Это сделано без моего согласия, добровольно-принудительно. Потому что учителя поставлены в такие условия и рамки, что других вариантов нет. Либо вакцинироваться, либо увольняться, либо вообще уходить из сферы образования. Выбор без выбора".