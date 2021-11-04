Как школьников по всей Украине заставили писать диктант от Андруховича

Сегодня, 9 ноября, в честь Дня украинской письменности и языка состоялся традиционный "Диктант национального единства", который организовывают каждый год.

И если ранее тест могли писать все желающие и в большинстве случаев на этом пиарились народные депутаты, то в этом году инициатива превратилась в обязаловку для школьников.

Сегодня утром им прислали ЦУ - принять участие в радиодиктанте, сфотографироваться с ним в вышиванке и прислать учителю для отчетности.

Хотя с учебным процессом диктант никакой формальной связи не имеет: организовывает его не Минобразования, а телерадиокомпания "Суспильне". То есть внешне это дело сугубо добровольное. Но по факту этому диктанту, судя по всему, решили обеспечить рекордную "явку" - за счет обязаловки в школах.

"Страна" разбиралась, как прошел диктант.

Что известно о диктанте

Такой диктант проходит с 2000 года. Организаторы называют его флешмобом. Его запустили в одно и то же время на телеканалах и диджитал-платформах "Суспильного". То есть послушать можно было и по ТВ, и в интернете.

"Диктант национального единства" в этом году читал известный украинский писатель Юрий Андрухович, известный по таким романам как "Перверзия", "Московиада", "Рекреации".

Сам Андрухович сказал, что для него написать текст и потом прочитать его в прямом эфире - его личное профессиональное испытание. В школе он любил писать диктанты, но ни разу не получал за них "отлично". Да и сегодня, если бы писал диктант, мол бы наделать ошибок.

Ведущие попытались смягчить собственное признание Андруховича в безграмотности, вспомнив, что Чарли Чаплин тоже не выигрывал в конкурсе своих двойников.

В анонсе говорилось, что текст диктанта – это начало будущего романа Андруховича.

Название диктанта "Слідом за пам'яттю". В целом, это текст про воспоминания, про осень и парк рядом с домом. "Если вы не полюбили осень, то вам не повезло с парком рядом с домом", - основная мысль первого абзаца.

"Парк. Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював, такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас молодших і старших приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на півжиття залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав. Покинутий десь на гялявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру...", - зачитал он.

Диктант начался в 10:30 утра и продлился двадцать минут.

По словам Андруховича, прочитанный ним текст в будущем будет или романом, или сборником рассказов. "Первые 199 слов есть", - сказал писатель.

Методическую работу над диктантом доверили украинскому языковеду из Киево-Могилянской академии Ларисе Масенко.

В прямом эфире диктант читали в специальной студии - читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении радиохаба Академии общественного вещания.

Здесь собрались известные люди: новый посол Европейского Союза в Украине Матти Маазикас, украинский актер Евгений Нищук, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

К написанию диктанта приобщили коренные народы и нацменьшинства. На прямом эфире из Одессы выступила представитель гагаузской общины Наталья Чобан, в Харькове диктант писала афроамериканка, чей отец родился в Нигерии. В Киеве диктант писала представительница крымско-татарского народа Зера Козлеева.

По словам ведущей "Суспильного", к осеннему марафону присоединились на 6 континентах. Диктант писали в Ливане, Абу-Даби, Турции и даже в Антарктиде.

Кстати, в прошлом году единственной, кто не сделала ни одной ошибки среди 16 тысяч участников при написании диктанта стала 75-летняя Кристина Гоянюк из Львова. Она врач-бактериолог, профессионально разгадывает кроссворды и выигрывала конкурс по безошибочному написанию диктанта около 10 раз.

В четверг, 11 ноября в 11:00, текст диктанта будет обнародован на сайте Украинского радио. Поэтому у всех участников, желающих отправить свой текст для проверки, есть на это одни астрономические сутки.

бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября);

онлайн свою работу можно отправить на электронную почту [email protected]

После обнародования текста диктанта 11 ноября (в 11:00) электронные письма принимать не будут.

Как в школах заставляют писать радиодиктант

Но, как оказалось, флешмоб оказался не совсем и добровольным. Слушать отрывки из нового романа Андруховича заставили школьников.

Слово "заставили" - корректное, поскольку это именно так. Отец одного из киевских школьников рассказал "Стране" , что ученикам шестого класса разослали задание прослушать этот диктант, записать его и сделать селфи с листом в руке - и обязательно в вышиванке. Снимок и текст нужно отослать учителю.

Очевидно, что требование это неофициальное - диктант организовало не государство, а формально независимая от него телекомпания. На сайте МОН, к примеру, воззвание пройти диктант было опубликовано только в 10:15 - то есть за 15 минут до начала собственно чтения. Но нигде не указано, что проходить его обязательно для школьников и студентов.

Тем не менее, в соцсетях уже много фотографий того, как школьники пишут "Диктант национального единства". Вряд ли это следствие сознательности школьников - скорее, пошла разнарядка по школам.

"Диктовка в этом году - это просто кошмар"

Впрочем, вряд ли диктант с учетом его сложности могли осилить школьники. Даже те, кто весьма охотно принял участие в этом флешмобе, рассказали в соцсетях, что темп диктанта был слишком быстрым, а начитка - непрофессиональной.

"Писала диктант национального единства. Интересный текст. Послезавтра проверю, как написала. Временами слишком быстро Юрий Андрухович диктовал", - поделилась впечатлениями Парасковия Нечаева.

Павел Довгалюк тоже пишет, что Андрухович диктовал текст "ну очень быстро, я, просто, не успевал. Если честно, не представляю, чтобы учащиеся нашей Академии успевали записывать. Я последние пропущенные слова вписал уже когда чтец перечитывал последний раз диктант... как-то не очень впечатления".

Ирэн Фокина тоже поделилась впечатлениями: "очень быстро подавал текст, сложный, по структуре предложений диктант, скорее всего, авторкие разделительные знаки с моими не совпадут".

Даже те, кто пишет диктант национального единства не первый год, в этом году остались разочарованы.

"Диктант национального единства пишу не 21 год, но лет 17-18 пишу. Не претендую на филолога украинского языка, но диктовка в этом году - это просто кошмар! Читаю комментарии филологов, но так не читают на украинском! Первый комментарий - очень быстро!", - поделилась впечатлениями Надежда Слухай.

Юлия Кулиш опубликовала ироничный снимок самого быстрого диктанта, в котором есть только название "Радиодиктант".

Другие написали, что радиодиктант больше напомнил перекличку "свидомых".

"Еду сейчас в машине, слушаю радио и рыдаю от счастья! Подготовка к радиодиктанту едности и идет перекличка свидомых - на прямой связи ОАЭ, Абу-Даби! Наши там готовы писать диктант - они любят нас, они с нами, к ним там даже координатор есть сук@! Слава Украине в ОАЭ!", - написал Олег Воробьев.

Интересно, что президент Зеленский отказался участвовать в радиодиктанте национального единства, сославшись на другие планы. Зато участвовал глава Нацпамяти Антон Дробович, который впервые со времен школы сел за написание диктанта.

"Даже немного волнуюсь. Но и интересно очень", - написал он в Facebook.