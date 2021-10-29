В красную зону карантина с пятницы переходит Черкасская область

В полночь пятницы, 12 ноября, Черкасская область переходит в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы", - напомнил Немчинов.

Кроме того, для полностью вакцинированных от коронавируса граждан не будут действовать ограничения, которые установлены для межрегионального транспортного сообщения.