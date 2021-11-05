Что случилось с импортом белорусского электричества и почему украинцам уже отключают свет

В последние несколько дней на украинском энергорынке только и разговоров, что об импорте электроэнергии из Беларуси, на которую, по сути, сейчас у властей единственная надежда. Иначе избежать зимой энергоколлапса будет практически невозможно.

Напомним: интрига вокруг импорта держит рынок в напряжении уже больше недели. Мы писали, что "Укрэнерго" разыграла на месячном аукционе право на доступ к межгосударственному сечению с 1 ноября в направлении Беларуси, Сечение на 885 мегаватт получил государственный «Энергоатом» и на 15 мегаватт "Электро Комьюнити".

Но импорт тогда так и не пошел, и сечение начали выставлять на суточные аукционы. Причем, "свои" мощности в 885 мегаватт "Энергоатом" блокировал, разыгрывали остальные 15 мегаватт, 5 из которых получили компания "Тет Групп", а 10 - "Эру Трейдинг", связанная с экс-топ-менеджером "Нафтогаза" Андреем Фаворовым.

Поставки электроэнергии стартовали на прошлых выходных, но с мизерных объемов. Понятно, что на ситуацию на энергорынке эти объемы серьезного влияния не оказали. Но начало импорту было положено.

Показательно, что "Энергоатом" резко изменил тактику, и перестал блокировать выигранные на месячном аукционе 885 мегаватт. Это позволило "Тет Групп" выкупить сечение на 400 мегаватт, а "Овис Трейд" - 10 мегаватт.

Но в понедельник рынок ждал новый сюрприз - трейдеры получили письмо от "Белэнерго", в котором говорилось о том, что с ноября поставки электроэнергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. А заключение новых рамочных контрактов не планируется.

"Благодарим за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии", - такой фразой заканчивается письмо, подписанное гендиректором "Белэнерго" Дроздом. Что у нас на рынке многие прочитали как "всем спасибо, все свободны".

И сразу же пошли слухи, что импорта белорусской энергии в Украину вообще не будет. Хотя и их поставили под сомнение в экспертных кругах.

Впрочем, сегодня на Telegram "Белэнерго" появилось сообщение, что Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. "Письмо "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы", - пояснили в "Белэнерго". И сегодня, 9 ноября, импорт электроэнергии из Беларуси действительно идет - 415 мегаватт каждый час суток.

Волнения по поводу импорта белорусской электроэнергии неслучайны. Отечественная энергосистема работает на пределе, запасы угля опустились ниже 500 тысяч тонн, а во многих населенных пунктах начали отключать электричество - люди сидят без электроэнергии по несколько часов. Правда, в "Укрэнерго" опровергли слухи о начале веерных отключений, говорят о плановых ремонтах. Но вызывает подозрения тот факт, что плановые ремонты как-то уж сильно участились.

Причем, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, угроза веерных отключений никуда не денется даже при условии стабильного импорта электроэнергии из Беларуси. "Нам этого хватит максимум до декабря, и то если сильных морозов не будет", - отметил эксперт.

Разбирались, что происходит с импортом электроэнергии и как будет работать отечественная энергосистема зимой.

"Отшили" лишних и сбили ценник

Вчера панику по поводу "отказного" письма от "Белэнерго" попытался развеять нардеп Евгений Шевченко. Он пояснил, что значит это послание в своем Telegram.

"За последние годы "Белэнерго" заключила рамочные договоры со многими украинскими компаниями по поставке электроэнергии в Украину.

В этом году, когда дефицит электричества достиг наивысшей точки за всю историю, большое количество контрагентов ( около 30- ти) привело к искусственному и экономически необоснованному повышению цен за доступ к сетям при проведении аукциона на сечение Беларусь - Украина. Учитывая тот фактор, что деньги, полученные за доступ к сечению, имеют целевое назначение и могут использоваться только для ремонта этих же сетей, а линии, связывающие ОЭС Украины и Беларуси не планируется ремонтировать из-за будущей интеграции с европейской энергосистемой. Беларуси экономически невыгодно экспортировать в Украину электроэнергию по завышенной цене за сечение. Поэтому не стоить бить тревогу. Электроэнергия из Беларуси будет. И в ноябре, и в декабре. Вопрос количества", - написал Шевченко.

"Попросту говоря, "Белэнерго" решила отсечь "лишних" претендентов на электроэнергию, которые вдруг набежали со всех сторон. Чтобы по сто раз не отвечать каждому, будет ли электроэнергия, и почему нет, ответили всем и сразу", - говорит Корольчук.

По его словам, в рамочных договорах, которых в разное время наши трейдеры заключили с "Белэнерго" действительно немало, оговаривалась возможность бронирования дополнительных мощностей. И сейчас многие компании решили ею воспользоваться.

"Письмо "Белэнерго" значит буквально следующее: лавочка закрылась, и не посылайте больше ходоков", - иронизирует Корольчук.

9 ноября "Белэнерго" подтвердила, что импорт электроэнергии в Украину идет.

Сегодня из Беларуси в нашу энергосистему заходит 400 мегаватт, которые поставляет "Тет Групп", и 15 мегаватт - "Электро Комьюнити" (ее связывают с бывшим топ-менеджером "Укрэнерго" Всеволодом Ковальчуком).

На 10 ноября, по данным нашего источника на энергорынке, на суточном аукционе распределили сечение на 620 мегаватт - 400 ушло "Тет Групп", 200 - "Захид энергосбыт", 20 - "Овис трейд".

"Энергоатом" больше не подает номинации и не блокирует "свои" 885 мегаватт. Так как прежние блокировки, по моей информации, были одобрены в ОП, очевидно, что снятие "бана" тоже неслучайно - у президента поняли, что ситуация на энергорынке с каждым днем усложняется, импорт из Беларуси нам нужен, и не время "играть" на аукционах", - говорит наш источник.

По его словам, весь импорт заходит на рынок на сутки вперед, что уже отразилось на увеличении предложения. В итоге, в ночные часы дефицита электроэнергии нет, но он все равно сохраняется в дневные и вечерние часы, хотя и стал меньше (было до 2 тысяч мегаватт в отдельные часы, сейчас - до 1600 мегаватт).

"Так как в ночные часы дефицит электроэнергии исчез, упала и цена. 8 ноября, когда пошли более-менее серьезные поставки, ценник обвалился почти вдвое - с 1400 гривен до 715 гривен за мегаватт. В дневные и вечерние часы цена не изменилась", - говорит наш источник.

По данным на 9 ноября, объем выставленной на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед увеличился на 15330 мегаватт-часов, по сравнению с прошлыми сутками. Объем закупок увеличился более чем на 6000 мегаватт, то есть предложение растут быстрее, чем спрос.

Но 8 часов все же были дефицитными (с 16 до 22,00 и 24.00), поэтому цена на пике остается достаточно высокой - 3824 гривен за мегаватт без НДС.

Хватит ли Украине белорусской электроэнергии

Впрочем, по словам нашего источника на энергорынке, пока импорта белорусской электроэнергии недостаточно.

"Система в дефиците, импорт лишь немного ее разгрузил. Даже 400 мегаватт поставок из Беларуси снижают нагрузку на тепловую генерацию - это все равно что работало бы дополнительные 1,5 блока ТЭС. Понятно, что если бы было хотя бы 800 мегаватт, то ситуация бы стала более спокойной, особенно если бы покрывались вечерние пики. Тогда мы, возможно, могли бы увидеть снижение цены в этих часах. Но пока этого нет", - говорит наш источник.

По словам Корольчука, в идеале нужно задействовать все доступные для импорта мощности - 900 мегаватт. И на рынке есть ожидания, что постепенно поставки будут нарастать.

Но, даже если они выйдут на максимум, то нас это не спасет, - утверждает Корольчук.

"Угля нет, и взять его негде. До средины декабря, пока не так холодно, мы еще как-то продержимся с белорусским импортом, но потом для стабилизации ситуации придется подключать российский импорт, иначе будут ограничения потребления и веерные отключения", - говорит Корольчук.

По данным "Укрэнерго", на 8 ноября запасы угля на складах ТЭС составили 479,4 тысячи. В предыдущем отчете за последнюю неделю октября "Укрэнерго" заявляла о запасах угля в 542,8 тысячи тонн. То есть за неделю - минус 63,4 тысячи тонн. По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,88 гигаватта (неделей ранее были заблокированы мощности 7,7 гигаватта).

То есть ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. "Я удивляюсь, почему Минэнерго не объявляет чрезвычайное положение в энергетике", - говорит Корольчук.

В Украине начинаются веерные отключения?

Между тем многие украинцы уже столкнулись с перебоями электричества.

Александр Данилюк опубликовал в Фэйсбук объявление, которым "обрадовали" жителей одного из населенных пунктов в Киевской области - об отключении света с 17 ноября с 9 утра до 18.00.

"Молодое поколение уже не знает о веерных отключениях света, а боле взрослые должны их еще помнить. Так в 90-х боролись с дефицитом энергоносителей - тупо вырубали электрику по всей стране на несколько часов ежедневно. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет распространен на всю страну. Вэлкам ту 90-е. Это означает, что предприятия остановятся. Обязательства по контрактам на поставки будут сорваны. Малый и средний бизнес загонят еще глубже под ковер, потому что, ясное дело, все магазины и ТРЦ - все работает на электричестве. Добавьте к этому ограничения из-за локдауна и картинка, которая вырисовывается, получается совсем апокалиптической", - пишет Данилюк.

Впрочем, в "Укрэнерго" нам опровергли информацию о веерных отключениях. Как сообщили в пресс-службе, речь может идти о плановых отключениях из-за ремонта сетей облэнерго. Никакого отношения к веерным отключениям это не имеет.

Впрочем, люди в соцсетях действительно массово жалуются, что "плановые ремонты" как-то сильно участились и растянулись по времени.

Минэнерго 8 ноября выдало новость: все данные по плановым отключениям аккумулированы по отдельной ссылке. Также в ведомстве отметили, что "отключение электроэнергии в связи с плановым ремонтом электросетей не имеют никакого отношения к так называемым веерным отключениям, вызванным дефицитом электроэнергии в системе".

Но эксперты говорят, что время "Ч", когда плановые ремонты плавно перетекут в те самые веерные отключения, может наступить уже в декабре.