Зеленский и Шмыгаль рассказали об изменениях в "Укрзализныце"

В этом году компании передадут три дизельных поезда и 20 новых спальных вагонов.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль 9 ноября анонсировали строительство новой украинской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога".

По словам президента, государство возобновило сотрудничество с Крюковским вагоностроительным заводом.

"Представлены новые дизельные поезда. Три "Укрзализныця" получит до конца года и еще 20 закажет в 2022-2023 годах. В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов – первые из анонсированной сотни. В планах за два последующих года построить еще 500. Это современные, украинские, купейные вагоны, за которые действительно не стыдно", – заявил он.

Шмыгаль вспомнил, что в Украине за 30 лет большую часть железных дорог не электрифицировали.

"Несколько месяцев назад в Черкассах мы приступили к проекту электрификации железной дороги от Черкасс до станции Тараса Шевченко. Это откроет возможность для жителей областного центра без пересадок путешествовать по Украине быстрее, комфортнее, безопаснее", — подчеркнул премьер.

Проект по электрификации запустили из Житомира в Новоград-Волынский и еще на четырех участках.

Зеленский на форуме признал, что железную дорогу в Украине "годами уничтожала коррозия, плохой менеджмент и коррупция".

"Состояние, до которого была доведена наша УЗ, за эти годы, можно кратко, но точно описать так — доисторический локомотив, который изношенными путями едва тянет поезд со скрипучими вагонами к грязным станциям и к некомфортным вокзалам", — сказал президент.