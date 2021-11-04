Полюбившийся туристам знак Hollywood восстановили под Луцком

Под Луцком в селе Горькая Полонка восстановили деревянные буквы Hollywood, которые ранее служили туристическим объектом.

Они представляют собой уменьшенную копию американского знака, который установлен в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Волынь Post.

Все буквы сделаны из деревянных досок и установлены на такие же опоры. Один из инициаторов реставрации объекта сообщил, что со временем его планируют подсветить и уже даже открыли сбор средств для реализации идеи.

По словам инициаторов восстановления, появившийся в 2013 году в селе знак Hollywood через несколько лет пришел в негодность. В 2017 году семь букв попросту обвалились. Местные жители четыре года собирали средства на восстановление. С помощью спонсорских денег и неравнодушных жителей 6 ноября Hollywood. все же восстановили.