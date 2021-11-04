До 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки на следующей неделе прогнозируют в НАН Украины

Число новых случаев коронавируса, фиксируемых в Украине за сутки, уже в ближайшее время может превысить отметку в 28 тысяч.

А через неделю, 19 ноября, подобраться к 30 тысячам.

Об этом свидетельствует прогноз развития эпидемии Covid-19 в Украине Национальной академии наук.

Ученые в прогнозе использовали несколько моделей прогнозирования. Одна из них - статистическая модель временных рядов Facebook Prophet, которая учитывает все праздники и псевдопраздники (аномальные даты типа государственных праздников и перенесенных выходных дней, теплых дней без осадков, все даты изменения карантинных условий и т.п.).

По этому прогнозу, в Украине 11-12 ноября число новых случаев коронавируса может превысить отметку в 28 тысяч, к выходным количество заражений уменьшится до 13-18 тысяч. Но уже на следующей неделе ожидается новый скачок. При этом к следующей пятнице, 19 ноября, число новых случаев может достигнуть отметки в 30 тысяч.