Депутат сельсовета в Ровенской области задекларировал 124 биткоина, антиквариат и акции Tesla

В Ровенской области 36-летний депутат Выровского сельского совета Владимир Пачесный задекларировал гигантское по деревенским меркам состояние.

Так, у него есть 124 биктоина (по текущему курсу это эквивалент около восьми миллионов долларов), жилой дом площадью 297 квадратных метров и 1,4 млн гривен на банковских счетах.

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций лиц.

В декларации Пачесный отчитался за 2019 год.

На его супругу Ирину Сергейчук записаны два земельных участка площадью 1 024 квадратных метра в селе Бармаки Ровенского района области. На момент приобретения в 2015 году они стоили по 62 044 гривен. В этом же селе Сергейчук владеет жилым домом площадью 297,1 квадратный метр. Она также задекларировала три норковые шубы стоимостью от 150 до 280 тысяч гривен и шубу из соболя бренда Manzari стоимостью 420 тысяч гривен. Сергейчук владеет и двумя автомобилями Lexus, приобретенными в январе и феврале 2019 года.

На Пачесного зарегистрированы коллекция советских антикварных изделий за 100 тысяч гривен, часы швейцарской фирмы Patek Philippe стоимостью 1,4 млн гривен и часы IWC за 560 тысяч гривен.

Депутат владеет 500 акциями Tesla (номинальная стоимость одной составляет 6 160 гривен). Он также задекларировал 124 биктоина. Их указанная стоимость - 73 920 гривен. Хотя сейчас один биткоин стоит более 66 тысяч долларов.

Депутат сельсовета также задекларировал 930 тысяч гривен и 77 тысяч долларов наличными, а Сергейчук - 2,2 млн гривнами и 40 тысяч долларов наличными.

В акционерном обществе "Универсал Банк" Пачесный держит на банковских счетах 1,4 млн гривен, 13,3 тысяч долларов и 300 евро.