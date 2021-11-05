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События Сегодня, 10:0286
В НАСА назвали сроки нового полета на Луну

Первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года, а высадка человека на единственный спутник Земли будет возможна не раньше 2025 года.

Как передает РИА Новости, об этом на брифинге заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон.

По словам Нельсона, задержка вызвана кроме прочего попыткой коммерческой компании Blue Origin оспорить присуждение НАСА контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX.

"Мы потеряли почти полгода", - признал Нельсон.
На время рассмотрения претензии Blue Origin все работы по контракту были приостановлены. На прошлой неделе суд отказался рассматривать иск компании против НАСА, формально положив конец разбирательству.

Также Нельсон добавил, что США должны приложить максимум усилий, чтобы вернуться на Луну раньше, чем там высадится Китай.

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Теги: news, новости, Украина, NASA, Нельсон, Луна, 7dniv, 7dnivinfo  
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