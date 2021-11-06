Против канала ТНТ после поцелуя в губы двух комиков на шоу "Игра" в России завели дело

Российское Министерство внутренних дел открыло административное дело в отношении телеканала ТНТ. Поводом стал поцелуй двух мужчин-комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина на шоу "Игра".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова.

На проекте "Игра" юмористы, бывшие КВНщики и стэндаперы разного возраста и с разным опытом борются за приз в 30 миллионов рублей. Команда "Камызяки" разыграла скетч о свадьбе. Дорохов (у которого, к слову, есть жена и двое детей) играл в номере невесту, а Панекин - жениха. Сначала актеры покружились в романтическом танце, а затем слились в поцелуе. Он длился несколько секунд, к тому же артисты поспешили сказать, что лишь играют свои роли и готовы на все ради победы.

Однако было видно, что некоторые члены жюри шоу обескуражены. После выхода шоу эпизод возмутил многих людей.

По словам депутата Романова, ему периодически поступают обращения православной общественности относительно сомнительного контента. Одно из них касалось шоу "Игра".

"Ко мне поступило заявление от граждан о том, что в эфире шоу федерального телеканала ТНТ "Игра" присутствуют некие сцены, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Я обратился в прокуратуру, а прокуратура передала мое обращение в МВД, так как первичную проверку по таким материалам проводит именно это ведомство. И сегодня мне пришел ответ за подписью заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова о том, что по обращению возбудили дело по ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")", - сказал депутат.

Он добавил, что, возможно, эта ситуация послужит примером для федеральных телеканалов насчет того, как нужно относиться к транслируемому контенту.

Пока же шоу "Игра" на ТНТ закрыли после выхода шести выпусков, хотя всего отсняли девять. По слухам, это никак не связано со скандалом. Как говорят близкие к телекругам люди, по рейтингам "Игра" сильно обошла КВН, что не понравилось влиятельному Александру Маслякову. Последний готовит масштабное празднование 60-летия клуба и якобы и задействовал свои рычаги, чтобы прекратить показ шоу-конкурента.