О начале работ над новым зенитно-ракетным комплексом С-550 объявили в России

В России, где только объявили об усилении армии новым оружием, сообщили о начале работ по созданию новой зенитно-ракетной системы С-550.

Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство не приводит какие-либо деталей о новой системе, но в сообщении указывается, что на совещаниях президент России "особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550".

Судя по всему, новая система станет промежуточным звеном между комплексом С-500 "Прометей" и следующим поколение зенитно-ракетной системы С-600, слухи о разработке которых тиражируются в зарубежных изданиях.

"Отдельно обсуждалось дальнейшее обновление сил Военно-Морского Флота, темпы оснащения надводных кораблей и подводных лодок крылатыми ракетами «Калибр» и комплексами с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», другими видами перспективного морского оружия", - говорится в сообщении.

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") - комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

13 октября зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 поступили на вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район страны.

16 сентября вице-премьер России Юрий Борисов сообщил о поступлении зенитно-ракетных систем С-500 "Прометей" в Вооруженные силы России после проведенных испытаний.

Первые испытательные стрельбы ЗРК С-500 российские военные провели в июле.