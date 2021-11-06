Почему США продолжают пугать вторжением России в Украину

Военная ситуация вокруг Украины все более явно накаляется.

Продолжаются сообщения США о концентрации российских войск у наших границ. И, хотя эти слухи опровергаются даже в Киеве, американские СМИ продолжают нагнетать опасность - намекая на вероятное российское вторжение.

Они пишут, что ради этого в Москву приезжал глава ЦРУ - чтобы, мол, предупредить Кремль о последствиях. Хотя очевидно, что ради этого можно было просто позвонить или вообще выпустить официальное сообщение. А значит визит столь непубличного специалиста был с иными целями.

В самой России говорят, что никуда войска не перемещают.

Но заявляют, что Украина при помощи США может готовить силовое решение вопроса на Донбассе. Где, к слову, продолжаются сильные обстрелы, а ОБСЕ фиксирует стягивание украинской техники в зону боевых действий.

Параллельно Москва заявляет, что Штаты прислали в Черное море свои ядерные бомбардировщики, для изучения потенциального театра военных действий.

Что происходит вокруг Украины - разбиралась "Страна".

Гибридные движения войск

Вчера американское издание Bloomberg продолжило тему о концентрации российских войск вблизи украинских границ.

По его данным, в Воронежскую область прибыл батальон российских танков Т-80У. Это примерно три десятка бронемашин, которые могут направляться на полигон Погоново, который находится в 250 километрах от границы с Украиной.

Публикация стала не первой среди точно таких же - еще с октября американские журналисты пишут о неких потенциально опасных для Украины движениях российских войск. Например, под Ельней, которая находится еще дальше от украинской границы - более чем в 300 километрах.

Об этом написало еще несколько американских изданий самого авторитетного порядка: Politico, The Washington Post, CNN. Последнее предположило, что именно поэтому директор ЦРУ Бернс срочно приехал в Москву. Но самое важное, что рассказы о передислокации российских войск не стал опровергать Пентагон, который сообщил, что следит за ситуацией.

Учитывая, что и Украина, и Россия передвижение войск опровергают - да и сами американцы доказательств адекватных не приводят - речь идет скорее о намеренном информационном вбросе. Его активно раскручивают медийные рупоры правящей Демократической партии США.

В Германии уже опубликовали объяснение этой странной активности. Издание Suddeutsche Zeitung 6 ноября рассказало, что американские дипломаты в разговоре с немецкими предупреждают об опасности начала войны Украины и России. И посему предлагают отложить сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Это, конечно, может быть информационно-дипломатический блеф Штатов - с целью оттянуть запуск "Потока" и позволить Украине еще немного заработать на транзитных поставках газа этой зимой. А зима ожидается крайне тяжелой - с учетом того, что цены на топливо ушли в космос.

Но нельзя исключать и подготовки действительно военного сценария. В пользу чего говорят и странные заявления Украины, которая впервые опровергает данные США о том, что "Путин скоро нападет". И это как раз настораживает сильнее, чем если бы Киев традиционно согласился с тем, что "завтра война".

Такое впечатление, что внимание украинцев стараются до поры не заострять на этой проблеме. Но это не значит, что ее не существует.

Гремит от Донбассе до Минска

О том, что ситуация сложная, говорит и военная активность на Донбассе, которая усилилась еще с начала осени.

При этом не прекращаются усиленные обстрелы прифронтовых городов, находящихся под контролем "ДНР". Вчера, например, "гремело" в Киевском районе Донецка - да так, что слышал вообще весь город.

Такое впечатление, что войска "республик" провоцируют на масштабный ответ, а саму Россию - на открытое вовлечение в конфликт. Иначе сложно объяснить, зачем так явно усиливать военное давление.

При это ОБСЕ фиксирует, что на линию фронта уже вывели массу вооружения, которое запрещено "Минском-2". Десятки танков, гаубиц, ракетных систем залпового огня и других видов оружия с обеих сторон.

Эта взрывоопасная конструкция накладывается на заявления не только Штатов о вероятном "вторжении России". Но и на заявления самого Кремля, которые в последние дни говорит о том, что Киев к чему-то готовится на Донбассе.

Недавно о вероятных "провокациях" Украины говорил глава МИД Сергей Лавров. А вчера российское министерство обороны допустило, что Киев готовит силовую операцию на юго-востоке. Так ведомство прокомментировало появление над Черным морем двух американских стратегических бомбардировщиков.

"С учетом того, что в учениях помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - считают российские военные.

Параллельно не просто тупик, а настоящий крах происходит на минской площадке. Россия отказалась проводить встречу министров иностранных дел "Нормандской четверки". Поскольку на ее предложения к этой встречи никто не дал ответа. При этом Москва уже обвиняет не только Украину, но и Париж с Берлином в разрушении Минских договоренностей.

"Немцы и французы по-другому стали читать "Минск", называть Россию стороной конфликта, требовать выполнения каких-то обязательств. В этих условиях участие наше ни к чему не приведет. Немцы и французы должны содействовать восстановлению банковских связей, установить мобильный банкинг в Донбассе. Они этого не сделали. Они должны были запустить диалог Россия-ЕС-Украина - этого они не сделали. Свои обязательства не выполняют, а чужие выдумывают", - заявляют в Москве.

При этом попытки спасти ситуацию делаются: Лавров и Шойгу 12 ноября обсудят украинскую ситуацию в Париже. Но к чему придут - непонятно.

Чем это все закончится?

Чтобы понять, куда идет ситуация, нужно разобрать, какие цели могут быть у ключевых игроков.

Начнем с американцев, с которых начались разговоры о российских войсках "у границ Украины". Если их цель - остановка "Северного потока-2" на время или навсегда, то возникает вопрос: зачем тогда они давали согласие на его достройку и почему не могут решить вопрос проще - санкциями?

Ответ может звучать так - это разрушит некие договоренности между США и Европой, которых добился Байден этим летом. А вот если действовать не прямолинейно, а через "российскую угрозу" и вероятность эскалации в Украине - то формально Штаты не при чем. И никаких своих обязательств не нарушают.

С другой стороны, американцы таким образом могут выстраивать и "торговую" позицию в отношениях с Россией.

Мол, они перестают давить на ЕС по поводу "Северного потока-2" и нагнетать в медиа ситуацию вокруг Украины, позволят запустить газопровод, а в обмен на это Москва должна пойти на какие-то уступки. Не исключено, что как раз об этом и шла речь во время визита директора ЦРУ в Россию.

Впрочем, пока непонятно - готова ли Россия идти на эти уступки, если такие торги идут.

В целом, для Москвы война на Донбассе прямо сейчас не нужна и не выгодна. Поскольку она может помешать запустить "СП-2".

Впрочем, есть еще и украинский фактор во всей этой истории, особенно с учетом внутриполитической ситуации в нашей стране. Она сейчас крайне тяжелая для Зеленского. Начинается бунт украинской элиты против беспредела президента через санкции СНБО. В лагерь его противников открыто перешли такие мощные фигуры как Ахметов и Аваков.

В этом случае эскалация на Донбассе станет поводом для закручивания гаек в стране и отвлечения внимания людей от проблем с отоплением и электричеством.

Но, видимо, добро на этот сценарий пока не получено от американцев, которые ситуацию используют для торгов с Россией и Европой. С чем, не исключено, и связаны заявления Киева, что пока военной опасности нет.