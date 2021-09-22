Ситуацию на белорусской границе обсудили на заседании СНБО и ввели новые санкции

В среду, 10 ноября, прошло заседание Совета Национальной безопасности и обороны Украины на котором обсудили ситуацию на границе с Беларусью.

По итогам заседания ввели новые санкции, на этот раз против лиц, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

На заседании СНБО обсудили несколько вопросов:

Первый вопрос - белорусско-польская граница и мигранты. Данилов говорит, что было "принято соответствующее решение". Какое - не уточнил.

Второй вопрос - ситуация с энергетикой. Докладывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, но подробностей решения секретарь СНБО не озвучил.

Еще один вопрос - отчет СБУ по контрабандистам. Министерство внутренних дел отчиталось по "ворам в законе".

Обсуждался и закон по деолигархизации. "Начинается большая работа в этом направлении".

Также прозвучал намек на противостояние с Ринатом Ахметовым. Данилов сказал, что НАБУ докладывало о состоянии дела "Роттердам+".

Кроме того, на СНБО утвердили санкции против тех, кто открыл посольство Никарагуа в Крыму. Речь о 4 жителях Никарагуа и 4 россиянах.