Руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Куликовского под стражу отправил суд

В среду, 10 ноября, Приморский суд Мариуполя избрал меру пресечения для руководителя так называемой тюрьмы "Изоляция" в неподконтрольном Донецке Дениса Куликовского, которого накануне задержали в Киеве.

Куликовского отправили под стражу на 60 суток - до 7 января.

Об этом сообщает "Общественное".

Денису Куликовскому, по прозвищу "Палыч" объявили о подозрениях по нескольким статьям: торговля людьми, нарушение законов войны и создание террористической организации.

Суд избрал для Куликовского меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемый заявил журналистам, что признает свою вину и сожалеет о содеянном.