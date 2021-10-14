На заседании Совета национальной безопасности Украины обсудили ситуацию на белорусской границе и решили усилить охрану

К охране границы Украины с республикой привлекут силы территориальной обороны.

Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Мы сегодня принимаем решение об усилении присутствия Государственной пограничной службы на украинско-белорусской границе. Сегодня были определены участки наиболее возможные для массового скопления мигрантов у государственной границы и также будет усилена государственная граница силами Национальной гвардии и Национальной полиции", - заявил Монастырски.

По его словам, в скором времени привлекут подразделения территориальной обороны в приграничных областях, для того, чтобы провести проверку и обучить взаимодействию, подготовиться к разным вероятным сценариям в случае проникновения нелегальных мигрантов на территорию Украины.