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События Сегодня, 21:3378
Ярош призвал националистов к боевой готовности

После статьи первого зама секретаря СНБО Демченко о грядущей дестабилизации в Украине решил подогреть тревожные настроения и новый советник главкома ВСУ Дмитрий Ярош.

Он призвал членов "Украинской добровольческой армии" (вооруженное формирование националистов, которое не входит в состав ни одной официальной структуры Украины) находиться в боевой готовности, не исключив, что в ближайшее время им придется вступить в дело.

"Друзья и подруги, призываю вас держать добровольческий строй. Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, опять, будут нужны нашей Матери-Украине! Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…", - написал Ярош.

Он также намекнул цитатой "Комбата Черного", что "то, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел не значит, что враг не попрет в ближайшее время…".

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