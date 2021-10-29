Корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское "перевел" Кабмин

Кабинет Министров Украины принял решение передислоцировать корабли Военно-морских сил Украины из портов Чёрного моря в Азовское.

Об этом свидетельствует распоряжение украинского правительства о передислокации военных частей, катеров и суден обеспечения ВМС ВСУ, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Согласно распоряжению, Кабмин соглашается с решением Минобороны насчет смены дислокации В/Ч А1965 из Николаева в Бердянск.

Также в порт Бердянск из Одессы перебросят поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированые артилерийские катера и морской буксир.

В пгт. Новые Биляры Одесской области из Одессы перебросят В/Ч А0937.

Крое того, туда отправят два патрульных катера "Славянск" и "Старобельск".

Ситуацию объяснил телеграм-канал "Политика страны":

"Кабмин принял решение передислоцировать корабли ВМС Украины из портов Чёрного моря в Азовское. Это тянуло бы на попытку повторения Зеленским авантюры Петра Порошенко с попыткой прохода украинскими кораблями Керченского пролива в 2018 году (после чего они вместе с экипажами оказались в плену у россиян). Но на самом деле сенсации нет. Корабли "переводят" из Чёрного моря в Азовское лишь на бумаге. Они уже несколько лет де-факто базируются в Бердянске", - говорится в сообщении.