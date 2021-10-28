Роскошный самолет Boeing со спальнями и столовой продает миллиардер Абрамович

Российский олигарх-миллиардер Роман Абрамович выставил на продажу свой дальнемагистральный самолет Boeing 767-300ER в люкс-комплектации.

Уведомление об этом разместил оператор рейсов бизнес-авиации Global Jet, который управлял полетами бизнес-джета Абрамовича, передают Аvianews.

Компания опубликовала фото воздушного судна и сообщила, что принимает заявки на его покупку. Согласно описанию, заводской номер выпущенного в 2007 году самолета 33425. Он совершил 1 954 полета длительностью 7 080 часов и до выставления на продажу у него был только один собственник.

В стандартной компоновке с бизнес и эконом-классом авиалайнер такого класса может перевозить 250 пассажиров из Европы в Америку без промежуточных остановок на дозаправку.

В VIP-версии для Абрамовича общая вместимость составляет всего 34 человека. В салоне есть большая спальня главного пассажира с отдельной душевой, библиотека, три гостевых спальни, большая столовая, большой общий зал и несколько зон отдыха меньшей площади.

По данным Global Jet, Boeing 767-300ER оснащен антенной для выхода в интернет в полете и прошел перекраску в 2020 году.

За черную полосу возле остекления кабины пилотов он получил прозвище "Бандит" из-за сходства с маской, скрывающей лицо преступника.

По данным Forbes, Boeing 767-300ER обошелся Абрамовичу в $315 млн. От его продажи бизнесмен может получить $100 млн.

Для полетов на дальние расстояния российский миллиардер может перейти на более современный самолет Boeing 787. В сети появилась информация, что он будет использовать для этого авиалайнер с регистрацией P4-BDL, выпущенный в 2018 году.

Сейчас это воздушное судно числится за Global Jet Luxembourg из группы компаний, которая управляла полетами Boeing 767-300ER Абрамовича.

















