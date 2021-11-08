СБУ объяснила, за что признала Галкина угрозой нацбезопасности

Служба безопасности Украины назвала причину, по которой российского юмориста Максима Галкина внесли в список угроз национальной безопасности и запретили ему въезд в нашу страну.

Оказывается, артист провоцировал "сепаратистские настроения" и создал предпосылки для нарушения территориальной целостности Украины.

Причина указано в ответе СБУ на запрос Телеграм-канала APnews.

"Основанием для внесения иностранца в вышеупомянутый перечень являются достаточные данные о его деятельности, направленной на вред национальным интересам Украины, в частности, направленной на провокацию сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором и так далее", - написано в ответе спецслужбы.

При этом примеры конкретных действий Галкина, направленных на развал Украины, в СБУ не назвали.