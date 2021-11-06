 

Что написано в законе о защите животных. Страховка на собак, штраф за намордник и тюрьма зоофилам

События Сегодня, 21:5761
Что написано в законе о защите животных. Страховка на собак, штраф за намордник и тюрьма зоофилам

С 8 ноября в Украине вступили в силу изменения в законодательстве в сфере охраны животных. Таким образом были имплементированы некоторые положения международных договоров и директив Евросоюза.

Важно, что это касается самой распространенной категории любителей животных в Украине - владельцев собак.

Теперь оштрафовать могут за выгул собаки без намордника или неубранные экскременты питомца. Запретили фотосессии с дикими животными, передвижные зоопарки. Нельзя оставлять привязанных у магазина собак, дарить животных, как призы или награды. За подобные нарушение грозят штрафы от 170 до 5100 гривен.

Следить за соблюдением новых норм будет полиция. Также Кабмин в течение трех месяцев еще должен утвердить все нормативные акты: например, о порядке страхования ущерба от нападений собак. 

Наиболее весомое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными и пропаганду этого - вплоть до лишения свободы на 5-8 лет.

"Страна" проанализировала закон о защите животных и собрала главные его положения.

Штрафы за выгул собак без намордников

Теперь выгул собак из списка опасных пород без поводков и намордников грозит предупреждением или штрафом. 

Речь идет о взыскании от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц - предупреждение или штраф от 340 до 850 гривен. Обновленный список опасных пород утвердил Кабмин. В него вошли такие породы, как алабай, акита-ину, бультерьер, кавказская овчарка, доберман, дог, мастиф, ротвейлер и другие. 

Кстати, из перечня убрали немецкого боксера, немецкую и бернскую овчарок, бордоского и немецкого дога, далматина, некоторые породы мастифов, лайку, ньюфаундленда, хаски эрдельтерьера, маламута, лабрадора-ретривера, фокстерьера и сенбернара.

Владельцы собак из нового списка должны заключить договор обязательного страхования ответственности за вред, который может быть нанесен третьим лицам. 

Сколько будет стоить страховка и когда ее начнут предлагать страховые компании - пока неизвестно, но этот вопрос должны урегулировать в течение трех месяцев. 

Также наказать могут за выгул в неотведенных для этого местах и если владелец не убирает за животным экскременты (это касается не только собак, но и котов). 

При повторном нарушении в течение года, штраф для физлица увеличивается до 340-510 грн, для должностного - до 510-1020 грн.

Если животное нападет на человека или испортит имущество, хозяину уже грозит штраф от 1700 до 3400 грн. Для должностных лиц - от 3400 до 5100 грн. Животное при этом могут конфисковать.

Важный пункт - требование регистрировать собак. В Админкодексе прописан пункт, что владельцы незарегистрированных собак должны быть оштрафованы, но на деле штрафовать с 8 ноября за это не будут, поскольку еще не принят закон, прописывающий порядок регистрации.

Законопроект №3796 "Об ответственном содержании животных в неволе" уже подан в Верховную Раду, но пока находится на рассмотрении в комитетах.

Его автор, депутат от "Слуги народа" Юлия Овчинникова поясняла, что сначала нужно будет идентифицировать животное, то есть чипировать или прикрепить жетон в ветклинике. Затем информацию о животном и его владельце несут в единую базу.

Средняя стоимость чипирования - 70 грн, жетона - 35 грн. Сейчас это делают по желанию. По словам Юлии Овчинниковой, список домашних животных, подлежащих регистрации должен утвердить Кабмин, но предварительно можно сказать, что это будет касаться собак и кошек.

Когда законопроект о регистрации утвердят, владельцам домашних животных дадут три года на идентификацию и регистрацию. В течение этого времени штрафы выписывать не будут.

Что еще запрещено делать с питомцами

Нельзя запирать в машине зимой и летом. Запрещается оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20 и менее +5. 

Нельзя привязывать у магазинов. Запрещается оставлять домашнее животное привязанным, если привязь менее 20 метров. Кроме собак, выполняющих сторожевые функции, для которых такая длина должна составлять не менее 10 метров.

Независимо от длины привязи запрещается оставлять животное без возможности укрыться в помещении или сооружении, привязанном на солнце при температуре воздуха более +20 или менее 0°С.

Запрещается оставлять домашнее животное привязанным без присмотра возле остановок, магазинов и т.п.. Привязывать животных к транспортным средствам и принуждать к бегу за ними.

Закрывать в подвалах нельзя. Запрещается замуровывать животных в подвальных помещениях.

Запрет на отстрел бродячих псов. Запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных. Их можно только отлавливать и передавать коммунальным службам или приютам.

Нищим запретили животных. Запрещается попрошайничество с животными.

Питомец - не подарок. Запрещается дарить домашних животных как призы, награды или премии. Дрессировать способом, причиняющим вред здоровью животного и его общему состоянию.

Конец пляжным зоо-фотографам. Запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев.

Сдать редких животных. Нарушением закона считается содержание диких и редких животных дома или в неспециализированных заведениях. 

Уголовка за жестокое обращение 

Жестокое обращение с животными, в том числе беспризорными, которое причинило им страдания, но не повлекло телесных повреждений или гибели, оставление животных на произвол судьбы наказывается штрафом от 3400 до 5100 грн. 

То есть, тем, кто выгоняет своих питомцев на улицу, грозит ответственность.

Подобные действия, совершенные в отношении двух и более животных, группой лиц, или повторно за один год, уже влекут за собой штраф от 5100 до 8500 грн или административный арест до 15 суток с конфискацией животного.

Жестокое обращение, которое привело к телесным повреждениям или гибели животного, натравливание животных друг на друга, совершенное по хулиганским или корыстным мотивам, пропаганда насилия могут наказываться ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

За те же действия, совершенные в присутствии несовершеннолетнего - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией животного.

Действия, совершенные с особой жестокостью либо в отношении двух и более животных, либо повторно, либо группой лиц, либо направленные на удовлетворение половой страсти, - караются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.

Такое же наказание предусмотрено за создание фото, видео или аудиоматериалов с мучениями животных и распространение таких материалов.

Также прописано, что тем, кто уже был судим за подобные преступления, иметь домашних животных запрещено. 

Запрет передвижных зоопарков

Также законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок животных. Следить за этим должны местные власти.

Они должны принять меры, чтобы соблюсти запрет на осуществление деятельности передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных в пределах территории соответствующей административно-территориальной единицы.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, питомцы, домашние, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Как будет работать онлайн-прописка в Украине
Как будет работать онлайн-прописка в Украине
6-ноя-2021, 14:28
Внеочередное заседание Рады состоится завтра. Рассмотрят суды и запреты для непривитых нардепов
Внеочередное заседание Рады состоится завтра. Рассмотрят суды и запреты для непривитых нардепов
1-ноя-2021, 17:30
Первые бобры, которые заразились коронавирусом от людей умерли
Первые бобры, которые заразились коронавирусом от людей умерли
15-сен-2021, 21:19
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
15-сен-2021, 09:24
"Паспорта возможностей" ввели в Литве
13-сен-2021, 19:18

Последние новости

21:57
События
Что написано в законе о защите животных. Страховка на собак, штраф за намордник и тюрьма зоофилам
21:53
Политика
Грызлов обвинил украинскую делегацию в ТКГ в саботаже переговоров по Донбассу
21:52
События
СБУ объяснила, за что признала Галкина угрозой нацбезопасности
21:43
События
Роскошный самолет Boeing со спальнями и столовой продает миллиардер Абрамович
21:40
Экономика
В 5 копейках от отметки 26 грн/$ остановился курс НБУ
21:38
Экономика
Биткоин второй день подряд обновляет исторический максимум
21:36
События
Корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское "перевел" Кабмин
21:33
События
Ярош призвал националистов к боевой готовности
21:27
События
На заседании Совета национальной безопасности Украины обсудили ситуацию на белорусской границе и решили усилить охрану
21:25
События
Руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Куликовского под стражу отправил суд
20:21
События
Пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Белоруссии
19:58
События
Нового главу НСЗУ назначил Кабмин
19:07
Политика
Слова Авакова, что у членов СНБО нет времени изучить вопрос по санкциями перед голосованием подтвердил Данилов
18:17
События
Ситуацию на белорусской границе обсудили на заседании СНБО и ввели новые санкции
17:50
Политика
Зеленский срочно созвал СНБО. Итоги заседания
15:34
События
Почему США продолжают пугать вторжением России в Украину
15:28
События
После увеличения заявки "Газпрома" на транзит через Украину в Европе цены на газ упали до $800
14:04
События
Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения
10:07
События
О начале работ над новым зенитно-ракетным комплексом С-550 объявили в России
10:05
События
Против канала ТНТ после поцелуя в губы двух комиков на шоу "Игра" в России завели дело

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 ноября 20212107
Как школьников по всей Украине заставили писать диктант от Андруховича1768
Что случилось с импортом белорусского электричества и почему украинцам уже отключают свет1664
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 20211551
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 20211068
Похищенную 16-летнюю девушку, которая попросила о помощи вирусным жестом из ТикТока спасли в США1042
Опубликовано новое видео Саакашвили из тюрьмы584

Досуг

Уколы молодости – делать или нет
Уколы молодости – делать или нет
Каждая женщина выбирает: стареть естественным путем или побороться за молодость и красоту. Конечно, в 70 лет выглядеть на 20 с помощью инъекций не получится, но что делать тем, кто в 30-летнем возрасте замечает явные возрастные изменения на лице?
Сегодня, 18:0871
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
О самом точном методе диагностике коронавируса — в этой статье.
Сегодня, 16:0282
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Профессиональное лечение наркомании представляет собой избавление от физиологической и психологической зависимости, проработку факторов риска и причин развития патологического состояния.
Сегодня, 16:0086
Типы промышленных насосов
Типы промышленных насосов
В промышленной отрасли есть оборудование, которое очень важно для выполнения определенных типов задач. Промышленные насосы являются одним из видов оборудования, которое широко используется и играет ключевую роль многих секторов.
Сегодня, 13:5989
ТОП-10 САМЫХ КРУТЫХ СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ТОП-10 САМЫХ КРУТЫХ СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Многие водители привыкли считать, что настоящие семейные автомобили – это унылые универсалы или минивэны, годные только для неспешного перемещения.
Сегодня, 13:41241
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
Постельные принадлежности — один из важнейших предметов оборудования в каждой спальне. Правильно подобранный комплект не только обеспечивает максимальный комфорт во время сна, но и способствует укреплению здоровья, а также может стать прекрасным украшением кровати.
Вчера, 17:11156

События

Что написано в законе о защите животных. Страховка на собак, штраф за намордник и тюрьма зоофилам
Что написано в законе о защите животных. Страховка на собак, штраф за намордник и тюрьма зоофилам
С 8 ноября в Украине вступили в силу изменения в законодательстве в сфере охраны животных.
Сегодня, 21:5763
СБУ объяснила, за что признала Галкина угрозой нацбезопасности
СБУ объяснила, за что признала Галкина угрозой нацбезопасности
Служба безопасности Украины назвала причину, по которой российского юмориста Максима Галкина внесли в список угроз национальной безопасности и запретили ему въезд в нашу страну.
Сегодня, 21:5269
Роскошный самолет Boeing со спальнями и столовой продает миллиардер Абрамович
Роскошный самолет Boeing со спальнями и столовой продает миллиардер Абрамович
Российский олигарх-миллиардер Роман Абрамович выставил на продажу свой дальнемагистральный самолет Boeing 767-300ER в люкс-комплектации.
Сегодня, 21:4375
Корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское "перевел" Кабмин
Корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское "перевел" Кабмин
Кабинет Министров Украины принял решение передислоцировать корабли Военно-морских сил Украины из портов Чёрного моря в Азовское.
Сегодня, 21:36102
Ярош призвал националистов к боевой готовности
Ярош призвал националистов к боевой готовности
После статьи первого зама секретаря СНБО Демченко о грядущей дестабилизации в Украине решил подогреть тревожные настроения и новый советник главкома ВСУ Дмитрий Ярош.
Сегодня, 21:3380
На заседании Совета национальной безопасности Украины обсудили ситуацию на белорусской границе и решили усилить охрану
На заседании Совета национальной безопасности Украины обсудили ситуацию на белорусской границе и решили усилить охрану
К охране границы Украины с республикой привлекут силы территориальной обороны.
Сегодня, 21:2769
7 Днів