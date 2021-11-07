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События Сегодня, 11:10872
Почему бойцы уходят из ВСУ, а в подразделениях недокомплект в 70%

С прошлой недели новый глава Минобороны Украины Алексей Резников объезжает подразделения украинской армии. 

В частях, которые планирует посетить новый министр, вовсю идет подготовка к визиту высокого начальства. Впрочем, это не имеет никакого отношения к большим проблемам, которые существуют в войсках.

"Страна" выяснила, что именно сейчас происходит в ВСУ и почему там растет недовольство бойцов.

Проблема с двух сторон

Проблема номер один, по словам опрошенных "Страной" офицеров и солдат - острая нехватка личного состава. Во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% от штатного расписания.

"Те, у кого заканчиваются контракты, наотрез отказываются заключать новые и служить дальше. Причин несколько. И это даже не финансовые проблемы. Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата. Часто приказы отдаются абсурдные, в духе советской армии. Например, нужно, что бы к завтрашнему дню неисправные БТРы были бы на ходу. На замечание, что нет запчастей, следует примерно такой ответ: "Солдат, меня не е@..т твое мнение, прояви солдатскую смекалку и выполни приказ", - рассказывает "Стране" один из бойцов.

"Сейчас в частях самая популярная работа для рядовых - парко-хозяйственная. Под этим термином подразумевается покраска техники, заборов и бордюров, подметание плаца, уборка территорий. Все это вместо боевой подготовки, которая во многих подразделениях существует лишь на бумаге, в отчетах. Солдаты ненавидят офицеров, офицеры презирают солдат", - рассказал "Стране" сержант С.

Почти все опрошенные "Страной" офицеры отмечают, что мотивация у большинства контрактников, "ниже плинтуса" и о каком-либо патриотизме и желании воевать не идет и речи.

"Почти все контрактники, которые пришли в армию за последние пару лет - заробитчане. Приходят получать зарплату и отлынивать от службы. Обычный день в любой части, это когда солдаты прячутся от командиров, а командиры не знают, что сейчас делают их подчиненные. По ночам контрактники норовят улизнуть и выпить водки. Потом начинаются проблемы, драки и неуставные отношения. На сохранность армейского имущества и техники заробитчанам плевать, очень много снаряжения просто теряют или оно портится из-за того, что за ним не ухаживают. Много просто продают гражданским по дешевке - каждый год после переучета, командиры ломают голову, как бы списать утерянное и проданное имущество", - констатирует майор В.

Профи уходят из армии на гражданку

По словам офицера, в ООС заробитчане-контрактники стараются быть подальше от передовой. А наиболее мотивированные бойцы первого периода АТО вновь на службу не стремятся.

"К сожалению, те, кого удалось научить и воспитать как полноценных бойцов и спецов, уходят из армии. Сейчас в войсках редко можно встретить тех, кто был в зоне АТО в 2014-2016 годах. Командование вовсе не стремится их хоть как-то заинтересовать, сберечь опыт. Те, кто пришел добровольцами в 2014 году, слывут у командования частей слишком "борзыми" - ведь у них на все есть свое мнение. И не спешат выполнять приказы начальства. А выпускники военных институтов приходят в войска совсем сырыми. Получать боевой опыт им уже не у кого. Случись сейчас настоящая маневренная война и украинская армия снова окажется в той же ситуации, что и в 2014 году. Когда необстрелянные офицеры не знали, что делать, а рядовые не горели желанием воевать", - добавляет майор В.

Узаконенное рабство

Еще хуже, по мнению военных, сейчас ситуация в украинской армии с солдатами-срочниками. Их используют как своего рода вспомогательные силы - на самых черных работах. Например, в качестве кухонных работников. Несмотря на то, что в украинской армии питание давно обеспечивают частные фирмы, солдат срочной службы часто отправляют на помощь поварам - чистить картошку, мыть посуду и выносить помои. При этом, по словам офицеров и сержантов, обучением и боевой подготовкой срочников никто на самом деле не занимается. Предпочитая отсылать красивые отчеты о работе со срочниками в Минобороны.

"На полноценную подготовку специалиста уходит год - полтора. Какой смысл тратить на срочников время, если они демобилизуются к концу этого срока? Лишь один из тридцати срочников изъявляет желание остаться на службе и заключить контракт. Поэтому солдат срочной службы используют в войсках как дворников, грузчиков и кухонную прислугу. Это просто год узаконенного рабства", - признался "Стране" старший лейтенант Р.

К слову, в МО Украины вовсе не скрывают, что военнослужащие срочной службы в первую очередь привлекаются для "обеспечения жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации. То есть под эвфемизмом "обеспечение жизнедеятельности" стоит читать вспомогательные черные работы.

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