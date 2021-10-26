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События Сегодня, 11:24116
Седому мужчине досталась футболка, за которую в секонде подрались два юных соперника

В одном из секонд-хендов Киева (по другим данным, Львова) в отделе мужской одежды двое молодых парней устроили потасовку из-за ношеной футболки.

Однако пока они были заняты борьбой, трофей достался седовласому мужчине.

Видео инцидента опубликовали Телеграм-каналы и пользователи Ютуб.

На кадрах двое молодых людей не на шутку сцепились из-за бордовой футболки. Один из соперников даже повалил противника на контейнер с вещами. Пока упавший на ворох нарядов отбивался, к драчунам под крики покупателей "Эй, алло!" подошел седой мужчина и вырвал футболку.

Непонятно, то ли это был еще один претендент на вещь, то ли сотрудник магазина, который таким образом хотел унять противников.

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Теги: news, новости, Украина, секонд, драка, 7dniv, 7dnivinfo  
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