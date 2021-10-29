Почти до 20% упал рейтинг президента Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского приближается к отметке в 20%. Если бы выборы главы государства состоялись бы в ближайшие дни, то действующего президента поддержали бы лишь 21,8% украинцев (среди тех, кто определился с выбором).

Такие данные опроса опубликовала Социологическая группа "Рейтинг".

Проведенное в период 4-9 ноября 2021 года исследование показало, что 14,5% поддержали бы Петра Порошенко, 11,0% - Юрия Бойко, 10,8% - Юлию Тимошенко, 8,8% - Дмитрия Разумкова, 6,4% - Евгения Мураева, 6,2% - Игоря Смешко, 5,7% - Владимира Гройсмана, 4,0% - Олега Ляшко, 2,6% - Андоея Садового, 2,4% - Олега Тягнибока, 1,7% - Виталия Кличко.

"Еще один соцопрос фиксирует быстрое падение рейтинга Зеленского. Он уже вплотную приближается к отметке в 20%. Это самый низкий показатель у Зеленского с момента избрания его президентом. Обращает на себя внимание быстрый рост рейтинга Разумкова. Судя по всему именно к нему переходят избиратели, которые разочаровались в Зеленском", - прокомментировал данные социологического исследования телеграм-канал "Политика Страны".