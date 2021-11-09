Утверждать графики веерных отключений электроэнергии начали в Украине

В регионах уже начали составлять графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций.

График почасовых отключений электричества составлен в Черкасской области.

Соответствующий документ оказался в распоряжении "Страны".

График веерных отключений электроэнергии на 2021-2022 год в электросетях Черкасского городского филиала "Черкассыоблэнерго" согласован городским главой Анатолием Бондаренко и утвержден директором филиала "Черкасыоблэнерго" Вадимом Трохимцем.

"А ещё вчера Зеленский обвинял СМИ в том, что они раздувают панику вокруг ситуации в энергетике. Хотя, как видим, ситуация действительно угрожающая. Но вместо того, чтоб пытаться ее как-то исправить, Зеленскому легче обвинить во всем "плохих журналистов"", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".