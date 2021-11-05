О нехватке угля в "ДНР" заявил Пушилин

На Донбасс, который всегда снабжал коксующимся углем не только своих металлургов, теперь начнут ввозить такое сырье из-за нехватки, которую испытывают местные предприятия.

В частности, стоит задача обеспечить углем ТЭС.

Об этом сегодня заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

По его словам, с конца 2018 года открыто 28 новых лав, еще 11 введут в эксплуатацию в 2022 году. В этом году добыто 4,5 млн тонн угля, а на следующий запланировано более 6 млн тонн. При этом местный "углепром" страдает от недостатка финансирования и обстрелов шахт.

"Еще год-два назад были проблемы с реализацией угля. Но теперь у нас заработали крупные предприятия, и возникла проблема с нехваткой", - сказал Денис Пушилин и добавил, что теперь в "ДНР" вынуждены ввозить коксующийся уголь.

Также Пушилин заявил, что в "Минугля" должны продумать решение вопроса с компенсацией шахт, которые страдают от обстрелов. В частности, сложная ситуация на донецкой шахте имени Засядько.

"Глава ДНР" сообщил, что уже 25 тысяч жителей льготной категории получили 150 тысяч тонн угля.

"При этом власти сталкиваются с дилеммой: выдавать жителям уголь или выплачивать компенсацию", - сказал Пушилин.

По его словам, люди жалуются на качество угля, который им привозят. В то же время компенсации недостаточно для покупки нужного количества угля хорошего качества. Поэтому с января 2022 года сумма денежной компенсации на приобретение угля вырастет на 20%.