О завершении голодовки объявил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил принять во внимание призыв Европейского суда по правам человека и прекратить голодовку, которая продлилась более сорока дней.

Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил его адвокат Ника Гварамия.

"Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку.. .Как только меня переведут из этого учреждения (тюремной больницы, в которой Саакашвили находится сейчас - Ред.) в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку", - процитировал адвокат решение Саакашвили.

Адвокат рассказал, что экс-президент требует организовать для него место в больнице, где будет обеспечена безопасность и необходимое лечение в послереабилитационный период.