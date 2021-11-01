Под Харьковом мужчина обстрелял коммунальщиков

В "Харьковоблэнерго" утверждают — стреляли, предположительно, из пневматического оружия. Одному из работников пуля попала в руку, когда он прикрывал лицо.

В Харьковской области в селе Ракитном на сотрудников "Харьковоблэнерго" 10 ноября совершили вооруженное нападение. Об этом гсообщает сайт АО "Харьковоблэнерго".

В компании заявили, что во время исполнения служебных обязанностей на сотрудников, обслуживающих электросети в Нововодолажском районе напали с оружием.

Отмечается, что работники компании были направлены в это село, чтобы отключить от электроснабжения оборудование, которое люди подключили незаконно.

"Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо", – отмечается в сообщении компании.

На место происшествия прибыли правоохранители. Представители облэнерго составили заявление, чтобы добавить информацию о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований, и чтобы виновники понесли наказание, предусмотренное законом.

После инцидента руководство "Харьковоблэнерго" в своем обращении к гражданам попросило не мешать работе энергетикам, которые обеспечивают их электричеством.

Полиция Харьковской области в связи с произошедшим завела дело по статье УК Украины "хулиганство". Статья предусматривает максимальное наказание до пяти лет тюремного заключения. Сейчас следствие проводит работу с подозреваемым, который конфликтовал с бригадой энергетиков.